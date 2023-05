SEOMAD LTD - Ihre DIGITAL MARKETING Agentur, jetzt für den gesamten DACH-Raum

Mit über 13 Jahren Marketingerfahrung gründete Sebastian Römischer, Gründer und Geschäftsführer der SEOMAD LTD, Anfang des Jahres die Agentur für innovative und einzigartige Marketinglösungen und setzt dabei auf die Symbiose von Mensch und Technik. Modernste Softwaresysteme bilden die Grundlage für eine präzise und unverwechselbare Analyse des vorhandenen Kundenpotenzials und eine optimierte Marketingstrategie.

Durch die Kombination von Kreativität, Erfahrung und Expertise der Account Manager, die die Kanäle der KMUs betreuen und deren Performance SEOMAD LTD kontinuierlich überprüft und optimiert, bietet die Agentur eine umfassende, kanalübergreifende Betreuung und Optimierung der Marketingmaßnahmen.

SEOMAD LTD – eine Agentur aus kleinen Anfängen

Was mit Freelancer-Projekten im Bereich Digital Marketing begann, ist heute eine stark wachsende Marketing-Agentur. SEOMAD LTD arbeitet derzeit mit professionellen Account Managern in und für die DACH-Region und hat darüber hinaus 2 internationale Standorte.

Der Erfolg des Unternehmens liegt nicht nur in der Entwicklung und Umsetzung hochwertiger Marketingdienstleistungen. Auch das Engagement im Bereich Start-Up Support, zahlreiche Business Coachings und Trainings sowie die Schaffung von Mehrwert in der Branche haben den guten Ruf der Agentur geprägt.

SEOMAD LTD – ein DACH Player

Seit Februar 2023 ist SEOMAD LTD nun für die gesamte DACH-Region tätig. In den ersten Jahren betreute Sebastian Römischer ausschließlich kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) in Deutschland. Heute werden KMUs auch in Österreich und der Schweiz betreut. Die Agentur konzentriert sich auf die Entwicklung und Umsetzung branchenrelevanter Marketingstrategien. Transparenz, Kompetenz und Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit stehen dabei im Vordergrund.

SEOMAD LTD steht für Erfolg und Zukunftsfähigkeit im digitalen Zeitalter - mit kompetenten Expertinnen und Experten in allen erfolgsrelevanten Disziplinen: von Beratung, Konzeption und Umsetzung digitaler Plattformen sowie Suchmaschinenoptimierung (SEO, Search Engine Optimization), Suchmaschinenkampagnen (SEA, Search Engine Advertising) und Social Media Marketing (SMM) über Content Marketing (CM), Webdesign und Webentwicklung (WebDev) bis hin zu Business Development (BD) und Business Process Outsourcing (BPO).

Digitales Marketing hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Instrument für KMUs entwickelt, um potenzielle Kunden zu erreichen und zu binden. Die Vorteile des digitalen Marketings sind vielfältig, denn es ermöglicht den Unternehmen, ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen und eine größere Reichweite zu erzielen.

Durch Suchmaschinenoptimierung (SEO, Search Engine Optimization) optimiert SEOMAD LTD die Websites und Inhalte von KMUs, damit diese in Suchmaschinen besser gefunden werden und eine gute Platzierung in den Suchergebnissen erreichen.

Mit Suchmaschinenwerbung (SEA, Search Engine Advertising) optimiert SEOMAD LTD die Suchmaschinen Kampagnen von KMUs und steigert deren Umsatz durch gezielte Anzeigenschaltung, auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

Ein wichtiger Bestandteil des digitalen Marketings ist Social Media Marketing (SMM). SEOMAD LTD nutzt Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter, um Inhalte für KMUs zu verbreiten, Kundenfeedback zu erhalten und die Interaktion mit Kunden zu fördern.

Ohne relevante Inhalte kommen die Kunden nicht. SEOMAD LTD erstellt für KMUs kundenorientierte Inhalte (CM, Content Marketing) wie Blogbeiträge, Videos oder Infografiken, um Kunden zu informieren und zu unterhalten. Eine gute Content Marketing Strategie kann zu einer höheren Reichweite und einer stärkeren Kundenbindung führen.

SEOMAD LTD erstellt für KMUs professionelle, responsive und suchmaschinenoptimierte Online-Auftritte (WebDev) wie Corporate Websites, Landing Pages, On Pages oder Online-Shops.

SEOMAD LTD unterstützt KMUs und Start-Ups durch innovative und zeitgemäße Entwicklungsstrategien (BD, Business Development) und Auslagerungsmöglichkeiten (BPO, Business Process Outsourcing), um ihr Wachstumspotenzial zu steigern.

Weitere Informationen über SEOMAD LTD finden Sie online unter www.seomad.eu.