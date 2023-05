Startseite Am Ufer Pressetext verfasst von Michael Shannon am Mi, 2023-05-10 16:23. „Ein Allegorien-Spiel über die Zeit, das Leben, den Tod und die Poesie des Erzählens“ – so nennt der Autor das Drama „Am Ufer“ in seinem Untertitel. Und genau das erleben Theaterpublikum und Leser in beispielloser Intensität, wenn sie bereit sind, sich diesen Themen zu stellen. Ausgehend vom Antiken Griechischen Mythos des Fährmanns, der die Toten über einen Fluss in die Unterwelt bringt, stellt Michael W. K. Shannon in seinem Allegorien-Spiel „Am Ufer“ existenzielle Fragen: Was ist die Zeit? Gibt es Seelen und ein Sein nach dem Tod? Was ist der Sinn unseres Lebens? Und seine Figuren finden zu Antworten, die jeden, der das Theaterstück auf der Bühne sieht oder das Buch liest, in den Bann unmittelbarer emotionaler und gedanklicher Auseinandersetzung ziehen. ÜBER DEN AUTOR

Mehr als drei Jahrzehnte in der Zeitschriften-Branche tätig, davon 25 Jahre in leitender redaktioneller Funktion, hat sich Michael W. K. Shannon einem neuen Feld kreativen Schaffens zugewandt. Nach seinen im Vorjahr erschienenen Satirischen Texten ist es nun ein Theaterstück, das sich mit elementarsten Themen menschlichen Daseins beschäftigt: Zeit, Leben, Tod und der Frage nach dem Sinn des Lebens – ein Drama, in dem auch der Poesie des Erzählens eine bedeutende Rolle zukommt. ÜBER DAS BUCH

Titel: Am Ufer

Autor: Michael W. K. Shannon

Drama | 40 Seiten | erschienen 03.04.2023 bei Buchschmiede

Erhältlich im Buchschmiede-Buchshop, im Buchhandel und als E-Book. PRESSEKONTAKT

Michael W. K. Shannon

kurt.hrncir@gmx.at I www.buchschmiede.at Über Michael Shannon Komplettes Benutzerprofil betrachten