Klimawende braucht Seltene Erden

Für den Weg in eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe gehören Seltene Erden zu den modernen Technologien. "Seltene Erden" ist eigentlich nur eine Abkürzung für die "Metalle der Seltenen Erden", hat sich aber so durchgesetzt. Die Seltenen Erden sorgen für mehr Effizienz in Elektromotoren, Windrädern, Leuchtmitteln, Magneten und Smartphones. Der Abbau dieser Metalle ist meist nicht unproblematisch, denn er ist aufwendig und eine Gefahr für die Gewässer. Eine Alternative zu diesen Metallen gibt es nicht. In einem Elektroauto können bis zu drei Kilogramm stecken. Fast die Hälfte der produzierten Seltenen Erden stammen, wie kann es auch anders sein, aus China. Da gehen sofort alle Warnlampen in Sachen Abhängigkeit an. Schätzungen gehen davon aus, dass allein der Bedarf an Seltenen Erden für elektrische Traktionsmotoren bis 2040 rund 20-mal so hoch sein wird als im Jahr 2018. Traktionsmotoren gibt es in Diesellokomotiven, Rolltreppen, Elektroautos oder Waschmaschinen. Diese Art von Motoren erzeugt Leistung in Form von Drehmoment, sobald der Motor elektrische Leistung erhält. Ein Verbrennungsmotor dagegen leistet die meiste Zugkraft im mittleren bis oberen Drehzahlbereich. Bereits 2030 könnte es globale Versorgungsengpässe bei den Seltenen Erden geben. In der EU rechnet man mit einem Nachfrage-Höhepunkt etwa 2040. Sollte das Recycling verstärkt werden können, dann würde dies der Selbstversorgung zugutekommen. Laut Untersuchungen hinkt die Zahl der Bergbauprojekte zur Gewinnung der nötigen Metalle der globalen Energiewende hinterher. Eines der Seltenen Erden ist beispielsweise Neodym. Seltene Erden wie Neodym besitzt etwa Green Shift Commodities - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-shift-co... - neben Nickel, Phosphaten und Uran in seinem Berlin-Projekt in Kolumbien. In Argentinien gehört noch das Rio Negro Lithium-Projekt zum Portfolio. US Critical Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-critical-me... - verfügt in Montana und Idaho über Projekte mit Seltenen Erden. Dazu kommt noch ein Uran-, ein Kobalt- und ein Lithiumprojekt. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von US Critical Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-critical-metals-corp/ -).

