Die Fa. Ackerbaum GmbH & Co. KG als Baumschule für Nutzpflanzen bietet Anlegern die Möglichkeit der Beteiligung

Die Baumschule für klimawandel-robuste Ertragspflanzen, die Fa. Ackerbaum GmbH & Co. KG steht für Investoren zur Beteiligung bei guten Erträgen mit unterschiedlichen, wählbaren Laufzeiten offen. Die ackerbaum GmbH & Co. KG wurde als Baumschule für Pflanzen mit essbaren Früchten im Februar 2020 gegründet, sie ist ansässig in 67823 Obermoschel / Pfalz und im Handelsregister des Amtsgerichts Kaiserslautern unter der HRA 30714 eingetragen. Sie befindet sich zu 100% im Besitz der Familie Raabe, welche diese nach ihrer Rückkehr aus den Niederlanden in Deutschland gründete, um ihr erfolgreiches Baumschulgeschäft hier fortzuführen.

Die Ursprünge der Baumschule ackerbaum ( https://www.ackerbaum.de/ ) gehen bis ins Jahr 2016 zurück, als die Gründer in den Niederlanden eine erste Modellpflanzung für zukunftsfähige, ertragreiche Nuss- und Obstkulturen auf einer Fläche von 1 ha angelegt haben. Anfangs wurden exklusiv nur eigene Beratungs-Kunden beliefert. Ab 2018 erfolgte dann die Marktöffnung und das erstmalige Beliefern von Gartenkunden, 2020 gefolgt vom ersten Webshop und einem b2b Katalog. 2021 wurde die Produktion am Standort Obermoschel stark ausgebaut.

Seit der Gründung erobert die Fa. ackerbaum den Pflanzenmarkt mit einem innovativen, einzigartigen Sortiment, mit kompetenter Beratung und höchster Qualität. Das Sortiment an Zukunftspflanzen umfasst über 250 Arten und 1000 Sorten der besten essbaren Pflanzen. Die Pflanzen werden europaweit an b2b und b2c Kunden geliefert. Der Fokus auf die besten, ertragreichen Gehölze für das europäische Klima in Zeiten von Klimawandel und großen Herausforderungen in Landwirtschaft und Gesellschaft sind eine große Stärke dieses Unternehmens.

Dank der spitzen Positionierung am Zahn der Zeit ist die ackerbaum GmbH & Co. KG aktuell auf dem Weg vom Nischenanbieter zum Marktführer für Pflanzen mit essbaren Früchten in Europa zu werden. Im Jahr 2023 wurde ein neuer, hochmoderner b2c Webshop gelauncht, bald gefolgt von einem ebenso innovativem b2b Webshop, die internationale Nachfrage, Messen und der Export nach Europa nehmen aktuell stark zu. Um der Nachfrage gerecht zu werden und das Potential auszuschöpfen steht in 2023 der Aufbau eines neuen Produktionsstandorts in der Südpfalz an.

Die Bioland Qualität, die nachhaltige Produktion, exklusive Sorten und Züchtungen sowie die tiefgehende Kompetenz in zukunftsweisenden Anbausystemen sind nur einige der Alleinstellungsmerkale dieses aufstrebenden Unternehmens. Der europaweite Vertrieb, innovatives Marketing und eine konsequente Digitalisierung sowie der Einsatz von künstlicher Intelligenz, gepaart mit der stark steigenden Nachfrage nach klimawandel-resilienten Gehölzen bringen die ackerbaum GmbH & Co. KG auf die Überholspur der grünen Branche.

Da es seit Jahren weniger Angebot als Nachfrage am europäischen Pflanzenmarkt gibt, speziell im Bereich ertragreicher und robuster Produktionsgehölze, geht die ackerbaum GmbH & Co. KG jetzt den nächsten Schritt und baut die nachhaltige Produktion einzigartiger Ertragsgehölze über die nächsten 10 Jahre konstant aus.

Zum Erwerb eines modernen, bestehenden Produktionsstandorts bietet die ackerbaum GmbH & Co. KG ein breites und attraktives Portfolio an Vermögensanlagen für Investoren. Es gibt grundschuldbesicherte Kapitalanlagen ab 20.000.- € zu 4% Festzins p.a. mit einer Mindestlaufzeit von 5 Jahren, Namensschuldverschreibungs-Kapital mit einer Mindestbeteiligung ab 10.000,- € zu 4.5% Festzins p.a. und einer festen Laufzeit von 5 Jahren. Ebenso attraktive Genussrechtbeteiligungen ab 20.000.- € mit Festzins- und Genussrechten, zu einer Laufzeit von 5 Jahren, darüber hinaus bietet die ackerbaum GmbH & Co. KG Nachrangdarlehen ab 5.000.- € zu 4% Festzins p.a. bei einer Mindestlaufzeit von 3 Jahren an. Ansprechpartner für interessierte Anleger ist der Gründer & Geschäftsführer Paul Raabe über die E-mail Adresse invest@ackerbaum.de

Für die dargestellten Vermögensanlagen besteht gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht, da jeweils nur 20 Anteile gezeichnet werden können. Es gilt jeweils die Bereichsausnahme gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3a Vermögensanlagengesetz. Alle Vermögensanlagen sind mit ihren Laufzeiten und Konditionen frei individuell verhandelbar.

Alle hier dargestellten Finanzinstrumente sind Beispiele und stellen keine Angebote dar, sondern sind mit ihren Variablen – Laufzeit, Zinshöhe, Ausschüttungen und Mindestbeteiligungen – frei aushandelbar. Es besteht gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz die gesertliche Verpflichtung, beim Erwerb jeglicher Vermögensanlage auf erhebliche Risiken hinzuweisen, die zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen können.

In Beteiligungsfragen und bei der kapitalmarktorientierten Finanzierung wird das Unternehmen von der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) betreut.