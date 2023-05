Startseite Velbert: Dr. Wolff Präventionskurs Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-05-05 17:37. Fit & Gesund durch präventives Muskeltraining - von gesetzlichen Krankenkassen anerkannt und zertifiziert. Du möchtest endlich mal wieder etwas für Deine Gesundheit tun? Dann sichere Dir jetzt einen Platz in unserem Dr. Wolff Präventionskurs, der ab dem 05.06.2023 wieder startet und je nach Krankenkasse bis zu 100 % bezuschusst wird. An 10 modernen und einfach zu bedienenden Geräten trainierst Du unter fachlicher Anleitung effizient alltagstypische Bewegungen wie Heben, Ziehen und Drücken, verbesserst Deine Körperhaltung und aktivierst durch den Muskelaufbau Deinen Stoffwechsel. Das führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und verbrennt somit überschüssige Pfunde. Die Slow-Motion Technologie unserer Dr. Wolff Geräte ermöglicht Dir ein schnelles Bewegungslernen und durch die Übungen mit haltungsstabilisierendem Effekt gleichst Du muskuläre Dysbalancen aus und beugst Rückenschmerzen vor. Der Kurs beinhaltet 8 Trainingseinheiten in einem Zeitraum von 8 Wochen und findet bei uns im Studio "Velbert Sports" statt.

Neben dem Praxisteil erhältst Du von uns auch noch jede Menge theoretisches Wissen, damit Du die Bewegungen auch im Alltag gut umsetzen kannst. Melde Dich noch heute für unseren von der Krankenkasse zertifizierten Dr. Wolff Präventionskurs an und starte ab dem 05.06.23 mit uns für Deine Gesundheit durch! Das Team von Velbert Sports freut sich schon auf Dich! Velbert Sports

Hixholzer Weg 22

42551 Velbert

+49 (0) 20 51 / 80 94 773

info@velbertsports.de

VELBERT SPORTS bietet dir ein breites Spektrum an Kursangeboten.

Mit einem vielseitigen Kursprogramm hast du die Möglichkeit deine Balance und deine Kraft zu trainieren, Muskeln aufzubauen, deine Ausdauer zu verbessern oder einfach zu entspannen.

