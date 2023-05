Startseite Nachhaltige Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlage Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-05-05 12:02. Nicht nur die CI-Farbe der VARIO Software AG ist grün. Ab sofort ist es auch die Stromerzeugung. VARIO goes Green Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der VARIO Software AG wird zukünftig, kumuliert über das Jahr, etwas mehr als die Hälfte des benötigten Stroms der Softwarefirma in Neuwied erzeugen. Die installierte Leistung liegt bei 85kWp. Ein kleiner Schritt für die Menschheit und ein großer für die Umwelt. Als Unternehmen steht die soziale Verantwortung seit jeher im Zentrum der VARIO Software AG. Bereits mit Dingen des alltäglichen (Arbeits-)Lebens wird versucht, eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten. Mit der Photovoltaikanlage geht es nun einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. "Der Klimawandel ist die wichtigste und zugleich größte Herausforderung des frühen 21. Jahrhunderts. Wir haben die Mittel und Werkzeuge selbst in der Hand. Mit erneuerbare Energien, erzeugt aus unserer Photovoltaikanlage wie der unseren, tragen wir ein kleines Stück zum Wandel bei." - Hendrik Schneider, Prokurist. Die soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft , steht bei VARIO seit jeher im Zentrum des unternehmerischen Handelns. Neben finanzieller Mittel sind die Einstellung und Motivation jedes Einzelnen entscheidend. Tagtäglich versucht die VARIO Software AG bereits mit kleinen Dingen eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten und der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung gerecht zu werden. Mit der Photovoltaik-Anlage auf der gesamten Dachfläche des Gebäudes der VARIO Software AG wurde ein weiterer Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Neben der Photovoltaik-Anlage setzt das Software Unternehmen in Neuwied auf weitere umweltschützende Maßnahmen. Dazu gehört unter anderem die Aufrüstung des Fuhrparks mit E-Autos und E-Bikes sowie die Bereitstellung von Wasserspendern mit wiederverwendbaren Trinkgefäßen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Vario Software-Entwicklungs AG

