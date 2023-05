Startseite Unterstützungsaufruf Pressetext verfasst von AJT am Di, 2023-05-02 19:37. Tief betroffen und geschockt vom unfassbaren Leid der Erdbebenopfer ersuchen wir Sie um Ihre Anteilnahme und Unterstützung. Wie auch durch Medienberichte bestätigt, ist die Versorgung der Opfer mit Zelten und Unterkünften desaströs. Viele Überlebende und Betroffene sind aus familiärer und finanzieller Notlage heraus nicht in der Lage ihre Heimat zu verlassen, viele wollen sie auch nicht verlassen. Aus diesem Grund ergreift die Alevitische Gemeinde in Österreich die Initiative rasch Unterkünfte aufzustellen und den Familien zumindest ein provisorisches Leben zu ermöglichen. Unser Hilfsprojekt

In Kooperation mit der Stadt Izmir wurde ein großes Grundstück in Ad?yaman zur Verfügung gestellt, auf dem 229 Container samt elektrischer und sanitärer Infrastruktur und Einrichtung für obdachlose Familien aus dieser Region aufgestellt werden. Die Errichtung des Container-Dorfes „R?za?ehri“ (dt. Die Stadt des Einverständnisses), ist bereits in vollem Gange, bis Ende Mai soll es fertig sein. Das Dorf und seine Infrastruktur (Kindergarten, soziale Einrichtungen…) werden anschließend von der Stadt Izmir betreut, eine Erweiterung des Projektes ist angedacht.

Jede einzelne Spende hilft beim Ankauf der Container und der Errichtung des geplanten Dorfes! Für ihr Spende ab € 5.000,- (entspricht einem Container) bieten wir Ihnen

• einen Aufdruck Ihres Firmenlogos (49cm x 13cm) auf dem Container

• mediale Nennung ihres Unternehmens und Logoaufdruck in diversen Aussendungen

• laufende Information über das Projekt auf unserer Homepage www.musahip.com Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf folgendes Konto:

Alevitische Jugend Tirol

Spendenkonto Containerdorf

IBAN: AT94 5700 0300 5344 4986

BIC: HYPTAT22 Was passiert mit Ihrer Spende

Den Ablauf unseres Projektes können Sie auf unserer Homepage www.musahip.com transparent und detailliert verfolgen. Als seriös agierende Spendenorganisation stellen wir Ihnen gerne aussagekräftige Informationen im Internet und in Form von Projektberichten zur Verfügung.

Gerne können Sie sich für weitere Fragen auch telefonisch an uns wenden, T +43 676 436 88 91.

Bitte helfen Sie uns, die Menschen vor Ort mit dem Notwendigsten zu unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses nachhaltige und zielgerichtete Projekt mit Ihrer Hilfe rasch Realität wird. In großer Dankbarkeit und mit besten Grüßen Ahmet Han

Projektkoordinator

frei-aleviten österreich

