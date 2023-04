Startseite Die hCG-Diät: wie gefährlich ist sie wirklich? Pressetext verfasst von nedeljka am Do, 2023-04-27 15:49. Ein „natürliches“ Hormon zu sich nehmen, das der Körper während der Schwangerschaft produziert - und dabei massiv abnehmen? Dieses Versprechen hat die nach dem Hormon benannte hCG-Diät zu einem nicht enden wollenden Hype gemacht. Die Befürworter der hCG-Diät behaupten, dass hCG den Stoffwechsel so umstellt, dass man bei extrem kalorienarmer Ernährung bis zu einem halben Kilo pro Tag abnehmen kann, ohne sich hungrig oder schwach zu fühlen. Jeder, der schon einmal eine Diät gemacht hat, weiß, dass es sinnvolle Methoden zum Abnehmen gibt, zum Beispiel eine ausgewogene Ernährung und sportliche Betätigung. Es gibt aber auch radikalere Methoden. Dazu gehören verschiedene Diätprodukte, die einen schnellen Gewichtsverlust versprechen, aber potenziell gefährliche Inhaltsstoffe enthalten oder gesundheitsschädliche Praktiken empfehlen. Ein Beispiel hierfür sind hCG-haltige Schlankheitsmittel, die mit der Empfehlung vermarktet werden, eine besonders strenge Diät einzuhalten. HCG ist ein Hormon, das von der Plazenta während der Schwangerschaft produziert wird. Produkte zur Gewichtsabnahme, die hCG enthalten, werden in der Regel in Verbindung mit einer sehr kalorienarmen Diät vermarktet, bei der die Kalorienzufuhr auf 500 Kalorien pro Tag begrenzt ist. Viele dieser beliebten hCG-Produkte werben mit einer "Umstellung des Stoffwechsels", einer "Änderung anormaler Essgewohnheiten" und einer Gewichtsabnahme von 10 bis 20 Kilogramm in 30 bis 40 Tagen. Die hCG-Diät wird mit unglaublichen Behauptungen vermarktet, die jedoch durch die bekannten wissenschaftlichen Daten nicht gestützt werden. Jeglicher Gewichtsverlust ist auf die strenge Kalorienrestriktion zurückzuführen, nicht auf hCG. Es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass hCH die Gewichtsabnahme steigert, die Fettverteilung verbessert oder den Hunger bei kalorienreduzierten Diäten verringert. Bei der hCG-Diät darf man 8 Wochen lang nur 500 Kalorien pro Tag zu sich nehmen. Das Hormon hCG wird entweder per Spritze oder in Form von Tropfen, Pellets oder Sprays verabreicht. Nichts davon ist von der EMA zur Gewichtsreduktion zugelassen. Die Injektionen selbst sind legal, solange sie von einem Arzt verabreicht werden. Sie sind jedoch nur zur Behandlung von Fruchtbarkeitsproblemen zugelassen. Die hCG-Produkte, die zur Gewichtsreduktion beworben werden, sind es aber nicht. In den USA haben die Behörden sogar Abmahnungen an Firmen verschickt, die solche Produkte vertreiben. Wer eine hCG-Diät macht, wird während dieser Zeit nicht viel essen. Als Zielmarke gelten 500 Kalorien täglich. Die Diät erlaubt zwei Mahlzeiten am Tag, Mittag- und Abendessen. Jede Mahlzeit sollte eine Eiweißquelle, Gemüse, Brot und Obst enthalten. Gegrilltes oder gebratenes Kalbfleisch, Rindfleisch, Hühnerbrust, frischer weißer Fisch, Hummer, Krabben oder Garnelen sind erlaubt, solange kein sichtbares Fett gegessen wird. Lachs, Aal, Thunfisch, Hering, getrockneter oder eingelegter Fisch sind nicht erlaubt. Als Gemüse sind erlaubt: Spinat, Mangold, Chicorée, Rote Bete, Kopfsalat, Tomaten, Sellerie, Fenchel, Zwiebeln, Radieschen, Gurken, Spargel und Kohl. Als Brot kann ein handelsüblicher Toast verwendet werden, wobei einige Ratgeber auch verschiedene Backmischungen speziell für die hCG-Diät empfehlen. Das Obst kann zum Beispiel eine Orange, ein Apfel, eine Handvoll Erdbeeren oder eine halbe Grapefruit sein. Wasser, Kaffee und Tee sind in unbegrenzter Menge erlaubt. Milch: maximal ein Esslöffel pro Tag. Zuckerersatzstoffe sind erlaubt, aber kein Zucker. Butter und Öle sind ebenfalls tabu. Veganer essen keine tierischen Produkte wie Fleisch, Milch, Käse oder Eier. Lacto-Vegetarier verzehren noch einige Milchprodukte wie Hüttenkäse und Milch. Lacto-Ovo-Vegetarier nehmen auch Eier und Milchprodukte in ihre Ernährung auf. Wenn es um die vegetarische oder vegane hCG-Diät geht, sind diese Unterschiede sehr wichtig. Das Hauptanliegen aller Vegetarier bei der hCG-Diät ist der Ersatz von Fleischeiweiß. Andere Proteinquellen wie Nüsse und Hülsenfrüchte sind zu fett- und kalorienreich und daher nicht erlaubt. Dies ist problematisch, da die meisten für Vegetarier geeigneten Proteine und Fette aus diesen Quellen stammen. Eine mögliche Lösung für Nicht-Fleischesser ist das Trinken von Biomilch als Eiweißersatz. Abgesehen von dieser Umstellung ist die Ernährung der Nicht-Vegetarier praktisch identisch: zwei Portionen Obst, zwei Gemüse, nur zwei Scheiben Toast oder Stangenbrot pro Tag und beliebig viel Kaffee oder Tee. Ein weiteres Problem sind die Vitamine; einige Vegetarier nehmen täglich Vitaminpräparate ein, um Nährstofflücken zu schließen. Während einige wenige Vitamine während der hCG-Diät erlaubt sind - diese müssen Sie nur bei Bedarf einnehmen - sind die meisten während der Dauer der Diät verboten. Ein Leben mit nur 500 Kalorien pro Tag, wie es die hCG-Diät vorgibt, ist nicht nur ungesund, sondern auch gefährlich. Menschen, die sich so restriktiv ernähren, haben ein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen wie die Bildung von Gallensteinen, ein Ungleichgewicht der Elektrolyte, die die Muskeln und Nerven des Körpers am Laufen halten, und einen unregelmäßigen Herzschlag. Solche restriktiven Diäten können gefährlich und sogar tödlich sein. Sehr kalorienarme Diäten werden manchmal von Ärzten für mäßig bis extrem fettleibige Menschen als Teil einer medizinischen Behandlung verordnet, um durch Übergewicht verursachte Gesundheitsprobleme wie Bluthochdruck zu lindern. Aber auch in diesem Fall ist eine strenge und kontinuierliche ärztliche Überwachung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Nebenwirkungen nicht lebensbedrohlich sind. Ohne ärztliche Überwachung kann es bei einer sehr kalorienarmen Diät wie der hCG-Diät zu einer Unterversorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und vor allem Eiweiß kommen. Wer abnehmen möchte, sollte dies schrittweise tun und die tägliche Kalorienzufuhr reduzieren. Da hCG den so genannten Gelbkörper im Eierstock anregt, das Schwangerschaftshormon Progesteron auszuschütten, wird es unter bestimmten Voraussetzungen zur Behandlung von Unfruchtbarkeit bei Frauen eingesetzt. Es gibt auch Hinweise darauf, dass hCG verwendet werden könnte, um Männer zu behandeln, die unter einem niedrigen Testosteronspiegel leiden. Entsprechende Produkte sind auf Rezept in Apotheken erhältlich. Wer jedoch hCG kaufen möchte, um damit abzunehmen, wird kaum einen Arzt finden, der es zu diesem Zweck verschreibt, weil die Nebenwirkungen der hCG-Diät im Vergleich zum nicht bewiesenen Nutzen einfach zu groß sind. Quelle: Die hCG-Diät: Top oder Flop? Über nedeljka Komplettes Benutzerprofil betrachten