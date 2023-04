Isabellenhütte erweitert ihr Distributionsnetzwerk mit Arrow Electronics

Die Isabellenhütte baut ihre Vertriebswege weiter aus: Ab sofort wird die Arrow Central Europe GmbH mit europäischem Hauptsitz in Neu-Isenburg Produkte der Isabellenhütte in ihr Portfolio mit aufnehmen. Zunächst werden bei Arrow Electronics die niederohmigen Präzisions- und Leistungswiderstände der Isabellenhütte in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) verfügbar sein. Zudem sollen bei Bedarf auch kundenspezifische Widerstandslösungen gemeinsam entwickelt werden.

Arrow Electronics bringt Innovationen für mehr als 210.000 führende Technologiehersteller und Dienstleistungsanbieter voran und bietet ein breites Spektrum an IP&E-Produkten, d. h. passive und elektromechanische Komponenten sowie passende Steckverbindungen.

Mit den Leistungswiderständen der Isabellenhütte erweitert der Distributor sein Angebot an niederohmigen Shunts um die Technologien ISA-PLAN® und ISA-WELD®. Mit diesen Fertigungsverfahren auf Basis der hauseigenen Widerstandslegierungen erzielt die Isabellenhütte beste Ergebnisse in Sachen Temperaturkoeffizient, Thermospannung, Langzeitstabilität, Induktivität und Belastbarkeit. Zudem ermöglicht vor allem das ISA-WELD®-Verfahren eine hohe Flexibilität im Anwendungsdesign.

Präzisionswiderstände der Isabellenhütte kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz, wie der Automobilindustrie – und hier besonders in Motorsteuerungen, Einspritzsystemen, Fahrassistenz- sowie Batteriemanagementsystemen. In Zukunftsmärkten wie E-Mobilität und Smart Grid sind präzise Messlösungen gefragt wie nie. Auch die Industrie- und Leistungselektronik, die Luft- und Raumfahrt, die Telekommunikation und die Medizintechnik profitieren von den niederohmigen Widerstandskomponenten.

„Die Kooperation mit Arrow Electronics ermöglicht uns neue Wachstumschancen in einem unserer Kernsegmente“, so Guido Renner, Global Sales Director Components bei der Isabellenhütte. „Auch bei der gemeinsamen Entwicklung kundenspezifischer Produkte versprechen wir uns neue Projektmöglichkeiten.“

Über Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG ist seit 1827 im Besitz der Familie Heusler. Heute zählt sie zu den führenden Herstellern von Präzisions- und Leistungswiderständen sowie Präzisionslegierungen. Ein weiterer Unternehmensbereich ist die Herstellung von Messtechnikprodukten. Am Firmensitz und Produktionsstandort Dillenburg (Hessen) sind rund 1.100 Mitarbeiter beschäftigt.

