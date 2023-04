Startseite SECARDEO certLife mit umfassenden Erweiterungen für das Certificate Lifecycle Management Pressetext verfasst von secardeo am Di, 2023-04-18 10:58. Ismaning, 17. April 2023 – SECARDEO bietet mit der aktuellen Version certLife v2.3 wichtige Neuerungen für die zentrale Verwaltung des Zertifikatslebenszyklus. certLife dient zur rollenbasierten Verwaltung beliebiger Zertifikate von einer Vielzahl öffentlicher und privater CAs inklusive Microsoft CAs. Dazu wird auch ein komfortabler Web-basierter Self-Service für Benutzer und Server-Administratoren bereitgestellt. Zertifikate können auf der Basis von Windows Certificate Templates erzeugt, verlängert, verteilt, rekonstruiert oder gesperrt werden. Zertifikate können auch an andere Benutzer delegiert oder über Group-Sharing gemeinsam verwaltet werden. certLife bietet zudem ein zentrales Auto-Enrollment, automatisierte Benachrichtigungen, Statistiken sowie eine REST API zur Integration mit IT Systemen.

Wesentliche Neuerungen von certLife v2.3 sind:

- Auffinden von TLS-Zertifikaten und SSH Keys im Netzwerk (Certificate Discovery) sowohl automatisiert als auch individuell

- Neues CA Backend zur Anbindung der öffentlichen CA von GlobalSign

- Erweiterung für die Microsoft SID Zertifikatserweiterung, welche ab November zwingend für Client-Authentisierung benötigt wird

- Optionale Rotation großer Log-Dateien

- Mehrfachauswahl von Zertifikaten für Mehrfachoperationen wie beispielsweise Massen-Revokationen

- Eine Reihe von Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Sicherheit der certLife Dienste

- Verbesserungen des Benutzerkomforts in ausgewählten Bereichen „Mit der neuen Version von SECARDEO certLife können große Anwender noch umfassender alle Zertifikate im Unternehmen verwalten.“, so Dr. Gunnar Jacobson, Gründer und Geschäftsführer von SECARDEO.

certLife ist Bestandteil der SECARDEO TOPKI Plattform, die eine Reihe von Komponenten für ein vollständiges automatisiertes Certificate Lifecycle Management umfasst.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.secardeo.de. Über Secardeo GmbH

Die Secardeo GmbH ist als Unternehmen im Wachstumssegment IT Sicherheit seit 2001 erfolgreich am Markt. Mit unseren wegweisenden Lösungen zur Automatisierung des Zertifikatslebenszyklus können auch große IT-Infrastrukturen sicher und äußerst effizient betrieben werden. Zu unseren Kunden zählen DAX-Konzerne, global Player aus dem Silicon Valley sowie eine Vielzahl von europäischen Großunternehmen. Pressemitteilung

Nr. 1 / 2023

Secardeo GmbH

Hohenadlstr. 4

D-85737 Ismaning

www.secardeo.de Rückfragen bitte an:

Sanja Skakavac-Pirek

Tel: +49/89 189 35 89-4

Fax: +49/89 189 35 89-9

sanja.pirek@secardeo.com Über secardeo Vorname

Gunnar Nachname

Jacobson Adresse

Secardeo GmbH

Hohenadlstr. 4

85737 Ismaning Homepage

http://www.secardeo.de/ Branche

IT-Security Komplettes Benutzerprofil betrachten