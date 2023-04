Startseite Neuer Standort für die SeniorenLebenshilfe: Frau Ina Hinken unterstützt Senioren in Moormerland Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-04-17 07:51. Ina Hinken ist unsere neue Lebenshelferin in Moormerland. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben. Moormerland, 17.04.2023. Damit Menschen im Alter selbstbestimmt und würdevoll zu Hause leben können, wurde vor mehr als 10 Jahren die SeniorenLebenshilfe gegründet. Mittlerweile sind die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer deutschlandweit vertreten und unterstützen Senioren im Alltag. Ab jetzt ist auch Frau Ina Hinken als Lebenshelferin aktiv, sodass die SeniorenLebenshilfe erstmalig auch älteren Menschen in Moormerland Unterstützung anbieten kann. Auch vor der Pflege benötigen Senioren Hilfe Die SeniorenLebenshilfe unterstützt ältere Menschen im vorpflegerischen Bereich. Es handelt sich also um Senioren, bei denen noch keine oder nur eine geringe Pflegebedürftigkeit vorliegt. Sie können ihren Haushalt größtenteils selbstbestimmt führen und benötigen nur gelegentlich Unterstützung. In diesem Bereich gibt es in Deutschland noch Nachholbedarf. Das stellte Carola Braun schon vor mehr als 10 Jahren fest, als sie selbst als Seniorenbetreuerin tätig war. Zwar gab es vereinzelt Serviceangebote für ältere Menschen, doch für jeden zusätzlichen Bedarf mussten die Senioren sich weitere Dienstleister ins Haus holen. Hier lag es Frau Braun am Herzen, eine Gesamtlösung aus einer Hand zu schaffen, die Senioren und Angehörige im Alltag ganzheitlich entlasten würde. Gemeinsam mit ihrem Mann Benjamin Braun gründete sie daraufhin die SeniorenLebenshilfe. Bis heute gilt für die Arbeit aller Lebenshelferinnen und Lebenshelfer: Im Mittelpunkt stehen immer die Bedürfnisse der Senioren. Der Lebenshelfer wird zum wichtigen Rundum-Ansprechpartner für nahezu alle Belange im Alltag. "Hilfe im Leben" - das alles tun die Lebenshelfer für ihre Senioren Plötzlich wird es schwieriger, die schweren Einkaufstaschen den ganzen Weg nach Hause zu tragen. Oder man stellt fest, dass das Bettenmachen oder Wäscheaufhängen für den Rücken und die Knie sehr beschwerlich geworden ist. An diesem Punkt denken viele Senioren zum ersten Mal darüber nach, sich externe Hilfe zu holen - insbesondere, wenn Angehörige weit entfernt wohnen oder aus zeitlichen Gründen nicht zuverlässig unterstützen können. Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sind jedoch mehr als "nur" Haushaltshilfen. Sie sprechen mit ihren Senioren ab, wo wirklich Hilfe benötigt wird, und packen genau dort mit an. So können sie beispielsweise ihre Senioren zum Arzt begleiten oder beim Spaziergang als Stütze an der Seite sein, sich um Termine, Post und Organisatorisches kümmern oder die Senioren mit ihrem eigenen Auto fahren. Vielleicht der wichtigste Punkt: Die Lebenshelfer versuchen ein Stück weit auch die Einsamkeit im Alter zurückzudrängen. Sie sind Zuhörer, Gesprächspartner, Freizeitpartner und manchmal auch einfach stille Begleitung beim Friedhofsbesuch. Viele Lebenshelfer werden im Laufe der Monate und Jahre für ihre Senioren und auch deren Angehörige zu Freunden, fast schon zu Familienmitgliedern. Auf Basis dieser vertrauensvollen Beziehung entsteht eine echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Frau Ina Hinken kümmert sich mit viel Herz um ihre Senioren Die menschlichen Eigenschaften einer guten Lebenshelferin wurden Frau Ina Hinken in die Wiege gelegt. Mit viel Empathie und Hilfsbereitschaft widmet sie sich ihren Senioren und bringt sie gern zum Lachen. In ihrem bisherigen Berufsleben kam der menschliche Kontakt für ihren Geschmack jedoch viel zu kurz. Die ausgebildete Bürokauffrau und Finanzbuchhalterin arbeitete viele Jahre lang im Finanz- und Rechnungswesen sowie im Büromanagement. Es war die Sinnfrage, die sie schließlich zur beruflichen Neuorientierung bewegte. Seit Kurzem ist sie nun als Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe tätig und findet ihre berufliche Erfüllung darin, sich endlich mit viel Achtsamkeit jedem einzelnen Menschen zu widmen. Sie ist die erste Lebenshelferin, die für die SeniorenLebenshilfe in Moormerland tätig wird. Wer steckt hinter der SeniorenLebenshilfe? Vor mehr als 10 Jahren gründeten die Eheleute Benjamin und Carola Braun die Salanje GmbH, die Firma hinter der SeniorenLebenshilfe. Die SeniorenLebenshilfe selbst wurde als Franchiseunternehmen gegründet, dessen Zentrale sich in Berlin befindet. Alle Lebenshelfer sind selbstständig tätig und arbeiten jeweils an ihrem eigenen Wohnort - mit Senioren ganz in ihrer Nähe. Das Berliner Team in der Zentrale ist sowohl für Senioren als auch für Lebenshelfer da. Obwohl es in Deutschland mittlerweile mehr als 250 Lebenshelferinnen und Lebenshelfer gibt, können noch immer nicht alle hilfebedürftigen Senioren versorgt werden. Die SeniorenLebenshilfe sucht daher weiterhin aktiv nach Menschen, die sich für eine selbstständige Tätigkeit in der Seniorenbetreuung interessieren. Für weitere Informationen können Interessenten sich direkt an die SeniorenLebenshilfe wenden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

