Buchpräsentation "Gelebte Schöpferkraft" Neuerscheinung

GELEBTE SCHÖPFERKRAFT, Einblicke in meinen künstlerischen Werdegang, Brigitte Thonhauser-Merk ISBN: 978-3-99139-897-4, 90 Seiten, Softcover, € 19,80 Anlässlich ihres 80. Geburtstages lädt die Perchtoldsdorfer Künstlerin und Autorin Brigitte Thonhauser-Merk zur Präsentation ihres neuesten Buches mit dem Titel „Gelebte Schöpferkraft“ im Rahmen einer kleinen Ausstellung und eines Sektempfanges ein:

Am Mittwoch, dem 15. Februar 2023 ab 18 Uhr in der CityGallery Vienna, Mahlerstrasse 11, 1010 Wien,

und

am Mittwoch, dem 22. Februar 2023 um 18.00 Uhr im Kulturzentrum Perchtoldsdorf, Beatrixgasse 5a. Anhand von Bildbeispielen und begleitenden Texten gewährt sie Einblick in ihre künstlerische Welt. Die Wahl des Mottos nach einem Ausspruch von Paul Klee „Kunst ist ein Schöpfungsgleichnis“ weist darauf hin, dass es ihr darin um mehr geht als um die Präsentation ihres vielseitigen Werkes über einige Jahrzehnte wie in einem Kunstkatalog, nämlich um die Eröffnung einer beglückenden geistigen Dimension und die Verantwortung des Künstlers im Umgang mit seinem Talent. In ihrem künstlerischen Entwicklungsprozess ist ein buntes Spektrum der unterschiedlichsten Techniken und Stilrichtungen zu entdecken, die von einer unbändigen schöpferischen Kraft bestimmt sind und eine Einheit in der Vielfalt bilden, wobei ihre Bilder im Sinne von Eugène Delacroix „Ein Fest für die Augen“ sein wollen. Abgerundet durch Zitate einiger berühmter Künstler ist das Buch insgesamt eine Ermutigung, unabhängig vom Alter ein Leben in schöpferischer Kraft zu leben und damit die Menschen zu beschenken. Ausgesendet von Brigitte Thonhauser-Merk

