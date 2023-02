Startseite Endlich ist Sie Da die Google Play Store Dongi-Kleinanzeigen Handy App Pressetext verfasst von liebesauktion am Fr, 2023-02-10 03:24. Es hat nach kleinen Komplikationen 3 Wochen gedauert. Die Dongi-Kleinanzeigen App ist zum Installieren und Nutzen bei Google Play Store für alle Handys oder Smartphones jetzt endlich da. Es hat nach Komplikationen und einigen anfragen 3 Wochen gedauert aber es hat sich gelohnt und 65 Prozent der User und Mitglieder sind jetzt Glücklich und Zufrieden nach einigen anfragen zu der App wann Sie Online Verfügbar sein wird. Die App ist Simpel aufgebaut viele oder jeder sollte es verstehen können. Die nächste Etappe und das Ziel sind die Inserate Zusatzoptionen das Highlight in hell Rot. Es steckt etwas Programmierung dahinter aber auch wie die lange erwünsche App wird es gut möglich früher wie in 3 Monate kommen. Auch hat viele Bewerbungen und Gespräche gegeben und 2 Mitarbeiter stehen jetzt in Team in Marketing bei www.Dongi-Kleinanzeigen.de und es wird viel Hoffnung aber auch Vertrauen gesetzt in Sachen Werbung damit die Kaufkraft noch mehr Steigt. Der CEO und Geschäftsführer Michael Nagorski ist relativ Zufrieden auch wenn das nicht so einfach ist wie es aussieht. Dieser Pressebericht darf überall Veröffentlicht werden Über liebesauktion Komplettes Benutzerprofil betrachten