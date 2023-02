Startseite Keynote Speaker und Finanzberater Jean Meyer erhält Auszeichnung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-02-09 18:40. Der Finanzberater und Keynote Speaker Jean Meyer ist der Newcomer des Jahres 2023. Als Vortragsredner verhilft er den Menschen dazu, das Thema Finanzen aus einer ganz neuen Perspektive zu betrachten. Er berät seit rund 30 Jahren Kunden zum Thema Finanzen und Geldanlagen. Als Vortragsredner gibt Jean Meyer sein Wissen humorvoll und mit vielen interessanten Anekdoten an die Gesellschaft weiter. Dafür wurde der Keynote Speaker nun von der "German Speakers Association" mit dem Newcomer Award 2023 ausgezeichnet. Vortragsredner Jean Meyer: Geld ist kein Glücksfaktor

Beim Thema Finanzen bekommen viele Menschen Herzrasen und Schweißausbrüche. Die typischen Panik- und Angst-Symptome, wenn es um Geld geht. Ein ewiger Teufelskreis, denn: "Ohne geht es nicht, aber über die eigenen Finanzen sprechen wollen die Menschen auch nicht unbedingt", erklärt der Finanzberater und Vortragsredner Jean Meyer. Diesen Teufelskreis durchbricht der Keynote Speaker mit seinen Vorträgen. Das Erste, was der langjährige Finanzberater seinen Zuhörenden vermittelt, ist, dass Geld niemals eine Frage des Glücks ist. "Was sich die Menschen zum Thema Geld immer wünschen, ist mehr davon zu haben. Der Weg zu mehr Geld führt aber nicht über Glücksgewinne, sondern über eine gute Finanzstrategie", erklärt der Vortragsredner Jean Meyer weiter. Keynote Speaker Jean Meyer: Diese Finanzstrategie macht seinen Erfolg aus

In seinen Vorträgen erklärt der Keynote Speaker, worauf es bei einem guten Finanzkonzept ankommt. Als Vorbild dafür diene Jean Meyer aber keine komplexe Investmentstrategie, die für normale Menschen kaum zu begreifen ist. Nein! Der Vortragsredner und Finanzberater hat sein Sparmodell aus der Natur - von einem Tier, um genau zu sein. Es handelt sich dabei aber nicht um den Sparfuchs, sondern um die Biene. Diese "ist der wahre Sparer in der Natur", sagt der Hobby-Imker und Keynote Speaker Jean Meyer. In seinen Vorträgen erklärt er, wie Sie diese Strategie für sich nutzen können. Auf folgende Fragen liefert der Vortragsredner Antworten: - Welche Möglichkeiten habe ich? Finanzielle Bildung sei laut dem Keynote Speaker Jean Meyer hier das Stichwort. Der Vortragsredner vermittelt Wissen und Know-how, welche Spar- und Anlagemöglichkeiten Sie haben. Keine Panik: Sie müssen kein gelernter Finanzberater sein, um mitzukommen. Sie müssen nur wissbegierig sein.

- Womit kann ich anfangen? Das Ziel sei laut dem Vortragsredner Jean Meyer immer mehr Geld zu haben, als man zum Leben braucht. Dem steht unser Hang zum unnötigen Konsum im Weg. Er gibt Ihnen Tipps, wie Sie den Konsumfallen widerstehen und "Nein!" sagen, wenn die Schuhe "Kauf mich, bitte!" rufen.

- Wie lange muss ich sparen? Geld lässt sich nicht über Nacht vermehren. Ihr Finanzplan sollte langfristig angelegt werden. Der Keynote Speaker berät Sie dazu, welcher Zeitraum realistisch ist. "Das Thema Geld sollte weder schwierig noch stressig sein. Und das möchte ich Ihnen in meinen Vorträgen näherbringen", erklärt der Keynote Speaker Jean Meyer. Statt Aktienkurse herunter zu rattern, gibt der Vortragsredner Praxisbeispiele und Tipps aus 30 Jahren Erfahrung als Finanzberater . Sein Credo: "Jeder kann lernen, mit Geld umzugehen." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Finanzhaus Meyer AG

Herr Jean Meyer

Ehm-Welk-Straße 7

03222 Lübbenau/Spreewald

Deutschland fon ..: 004935428888855

web ..: http://www.jeanmeyer.de

email : kontakt@jeanmeyer.de Pressekontakt: Finanzhaus Meyer AG

Herr Jean Meyer

Ehm-Welk-Straße 7

03222 Lübbenau/Spreewald fon ..: 004935428888855

web ..: http://www.jeanmeyer.de

email : kontakt@jeanmeyer.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten