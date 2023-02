Startseite SeniorenLebenshilfe eröffnet neuen Standort in Braunschweig: Frau Celina Dreves wird hier als Lebenshelferin Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-08 17:11. Celina Dreves ist unsere neue Lebenshelferin in Braunschweig. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben. Braunschweig, 08.02.2023. Für viele ältere Menschen ist es der sehnlichste Wunsch, den Lebensabend selbstbestimmt in ihrem eigenen Zuhause verbringen zu können. Seit mehr als 10 Jahren trägt die SeniorenLebenshilfe dazu bei, diesen Wunsch zu erfüllen. Mit Frau Celina Dreves können nun auch Senioren und Seniorinnen in Braunschweig von diesem Angebot profitieren und im Alltag Unterstützung erhalten. Frau Dreves ist eine von über 200 Lebenshelferinnen und Lebenshelfern, die deutschlandweit für ältere Menschen arbeiten. Vorpflegerisch helfen: Warum das in Deutschland so wichtig ist Pflegedienste, ob stationär oder ambulant, übernehmen für ältere Menschen viele Tätigkeiten insbesondere im Bereich der Körperpflege. Es besteht jedoch nach wie vor eine Versorgungslücke für Menschen, die nicht oder nur in geringem Maß pflegebedürftig sind und ihren Alltag zum größten Teil noch selbst bewältigen können. Oft benötigen sie nur wenig Unterstützung, zum Beispiel im Haushalt oder beim Einkaufen. Wenn Angehörige das nicht leisten können, bleiben die Senioren allein zurück. Sie müssen dann entweder den Umzug in ein Seniorenheim in Kauf nehmen oder auf einen Flickenteppich aus Dienstleistern zurückgreifen - einen Einkaufsservice, einen Fahrdienst, eine Putzhilfe etc. Die SeniorenLebenshilfe, gegründet von den Eheleuten Carola und Benjamin Braun, möchte diese Versorgungslücke schließen. Seit 2012 arbeiten sie mit selbstständig tätigen Lebenshelferinnen und Lebenshelfern zusammen. Sie bieten "ihren" Senioren alles aus einer Hand - Hilfe "im Leben". Die Leistungen der SeniorenLebenshilfe im Überblick Der Ansatz der SeniorenLebenshilfe ist es, dass die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer ganzheitlich arbeiten und sich an dem ausrichten, was ältere Menschen im Alltag tatsächlich brauchen. In vielen Fällen beginnt das mit der Unterstützung im Haushalt, zum Beispiel beim Putzen oder Wäschewaschen. Die Lebenshelfer können Einkäufe vorbeibringen oder die Senioren zum Wochenmarkt begleiten. Auch die Arztbegleitung ist ein wichtiger Teil des Angebots. Da die Lebenshelfer immer mit dem eigenen Auto unterwegs sind, sind längere Wege oder sogar gemeinsame Ausflüge kein Problem. Auch organisatorisch können die Lebenshelfer tätig werden: Sie kümmern sich um Termine, Post oder Behördenangelegenheiten. Die gemeinsame Gestaltung einer erfüllenden Freizeit ist ebenfalls möglich. Für Angehörige ist es entlastend zu wissen, dass der Senior gut versorgt ist und dass regelmäßig jemand nach dem Rechten sieht. So verläuft auch die gemeinsame Zeit entspannter und frei von Pflichten, die erledigt werden müssen. Frau Celina Dreves ab jetzt in Braunschweig verfügbar Frau Dreves hat sich während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt. Sie hat Fitnessökonomie und Management im Gesundheitswesen studiert, arbeitete in Fitnessstudios und im Qualitätsmanagement eines Krankenhauses. Bei aller Leidenschaft für das Thema fehlte ihr jedoch der persönliche Kontakt zum Menschen. Diesen findet sie jetzt in ihrer Arbeit als Lebenshelferin. In dieser neuen Tätigkeit liegt es ihr vor allem am Herzen, vertrauensvolle Beziehungen zu "ihren" Senioren aufzubauen und ihnen täglich die Möglichkeit zu geben, Neues zu erleben. Sie möchte einen Beitrag dazu leisten, dass ältere Menschen würdevoll und selbstbestimmt ihr Leben gestalten können. Im Raum Braunschweig können interessierte Senioren Frau Dreves jetzt unverbindlich kennenlernen. Mehr Wissenswertes über die SeniorenLebenshilfe Die SeniorenLebenshilfe besteht seit 2012. Es handelt sich um ein Franchiseunternehmen, das seinen Sitz in Berlin hat. Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH. Rund 200 Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sind in diesem Rahmen selbstständig als Franchisenehmer tätig. Sie arbeiten jeweils am eigenen Wohnort mit Senioren ganz in ihrer Nähe - eine wichtige Voraussetzung für eine umfassende Betreuung. Um gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, schult die SeniorenLebenshilfe alle werdenden Lebenshelfer in verschiedenen Themen, die in der Arbeit mit älteren Menschen relevant sind. Außerdem betreut die Berliner Zentrale telefonisch sowohl Senioren als auch Lebenshelfer. Neue Lebenshelfer werden weiterhin in allen Teilen Deutschlands dringend gesucht, denn noch immer gibt es bundesweit viele Senioren, die Unterstützung im Alltag benötigen. Interessenten können sich an die SeniorenLebenshilfe wenden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung. Pressekontakt: SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten