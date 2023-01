Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Die Leiche im Sieltief" von Jan Olsen im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-01-27 07:34. Fragwürdige Ermittlungen eines Vorgängers bei der Polizei Greetsiel lassen einen alten Fall wieder aufleben! Was hat die lebensgefährliche Attacke auf das Auto des hiesigen Staatsanwalts damit zu tun? Die Greetsieler Kommissare Ruth Fasan und Hagen Reese haben es diesmal mit einem Verbrechen voller mörderischer Wendungen zu tun: weswegen verweigert der pensionierte Kommissar Wieler jegliche Unterstützung bei dem aktuellen Fall? Inwieweit ist er selbst darin verstrickt? Zum Inhalt von "Die Leiche im Sieltief": Eine Leiche im Greetsieler Sieltief! Die Kommissare Ruth Fasan und Hagen Reese stoßen auf fragwürdige Ermittlungen ihres Vorgängers bei der Polizei Greetsiel.

Der neue Fall beginnt mit einer lebensgefährlichen Attacke auf das Auto des hiesigen Staatsanwalts. Der Staatsanwalt ist sich sicher, dass er die Grundschullehrerin Elisabet Scheurer erkannt hat, zudem soll sie im Ort die Zeche geprellt haben. Was ist bloß mit der sonst so friedlichen ostfriesischen Grundschullehrerin los? Ein Alibi für eine der Taten erhält sie allerdings ausgerechnet von Peer Wieler, dem pensionierten ehemaligen Kommissar von Greetsiel! Seine Nachfolger Ruth Fasan und Hagen Reese finden den Vermerk einer polizeilichen Akte über Elisabet Scheurer. Aber die Akte existiert nicht mehr und wurde nie digitalisiert. Warum will der pensionierte Kommissar Wieler nicht über die damaligen Ermittlungen gegen die Grundschullehrerin sprechen? Und was verbindet ihn mit der Verdächtigen? Der rätselhafte Fall nimmt eine mörderische Wendung, als im Greetsieler Sieltief eine Leiche auftaucht … "Die Leiche im Sieltief" kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro. Mehr Informationen zu "Die Leiche im Sieltief" erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0BSV7M6JG sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/die-leiche-im-sieltief-ostfrieslan... . Zum Autor:

Jan Olsen ist das Pseudonym eines seit 1991 in verschiedenen Genres erfolgreichen Schriftstellers. Jan ist mit einer Hebamme verheiratet, hat drei inzwischen erwachsene Kinder und darf sich seit Kurzem auch Großvater nennen. Als Kind des Nordens ist er der Nordsee mit all ihren rauen und lieblichen Facetten besonders zugetan und ließ kaum eine Ferienzeit verstreichen, ohne diese Gestade mit seiner Familie zu besuchen. Auch heute noch stehen Ferien an der Nordsee jedes Jahr auf dem Programm. Seine Vorliebe für die Nordsee und die dort lebenden Menschen kann er in seinen Ostfrieslandkrimis nun nach Herzenslust ausleben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klarant Verlag

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

