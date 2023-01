Startseite SIP Scootershop Open Day am 20. Mai 2023 Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-01-26 15:40. Der SIP Scootershop Open Day 2023: wie jedes Jahr der Start der Rollersaison in Landsberg am Lech! Letztes Jahr kamen etwa 2000 Rollerfahrer aus Nah und Fern. Dieses Jahr liegt der Termin 20. Mai besonders günstig, da in Bayern am Donnerstag davor mit Christi Himmelfahrt ein Brückentag für ein langes Wochenende genutzt werden kann! _Immer was los beim SIP Scootershop Open Day_ Was erwartet Euch bei uns? * Pizza von der Holzofen-Ape

* Speis und Trank von unserer italienischen SIPERIA Cafe-Bar

* Teile- und Gebrauchtrollermarkt

* Leistungsmessungen auf geeichtem P4 Amerschläger Prüfstand gegen 10 € freiwillige Spende

* Photowall für alle Besucher

* Vinyl: DJ Leo Ernst (Atomic Cafe München) legt Soul & R&B auf

* Benzintalk mit allen Teilnehmern for free Aktuelle Infos zum SIP Open Day findet ihr immer auf unserer Facebook Seite , bitte "zusagen" und weitersagen! Und hier gehts zum Bericht vom Open Day letztes Jahr mit vielen Bildern. Bericht zum SIP Open Day 2022 letztes Jahr: _"Nicht nur die Sonne strahlte ab 10 Uhr, sondern auch die Gesichter der rund 2.000 Besucher, die an diesem Tag von Nah und Fern eintrudelten. Sie kamen mit der Vespa oder Lambretta, mit dem Wohnmobil oder Motorrad, im Pickup-Truck oder gar zu Fuß. Sie kamen sowohl aus dem ganzen Bundesgebiet als auch aus Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz. Es waren Männer und Frauen, Junge und Alte; Tuner, Schrauber, Scooterboys, Racer und Sonntagsfahrer, die endlich wieder ihre Roller-Freunde sehen wollten, die sie in den Jahren des Mangels schmerzlich vermisst hatten. Und wir von SIP Scootershop waren verdammt happy, dass wir dafür einen würdigen Rahmen bieten durften. Das SIP Scootershop-Team um Showrunner Christian legte sich bei der Vorbereitung mächtig ins Zeug und organisierte einen perfekten Tag._ _Steffi, Mascha und Stephan führten die Gäste durch die heiligen Hallen von SIP Scootershop und vermittelten einen Einblick hinter die Kulissen. Im Flagship Store standen Olli, Nico und Fabi für fachkundige Beratung zu Verfügung, während Max und Angelo den Teileverkauf unter freiem Himmel betreuten. Jesco betätigte sich als Field-Reporter oder beaufsichtigte gemeinsam mit André den Prüfstand. In unser endlich mal aufgeräumten Werkstatt präsentierte Robert die SIP Custom Roller. Der passende Soundtrack kam von DJ Leo Ernst und die Crew von der Siperia versorgte die Vespa-Fans mit Kaltgetränken und original italienischer Pizza, Paninis und Salsiccia."_ Bis zum 20. Mai 2023 bei uns in Landsberg! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SIP Scootershop GmbH

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Rollerteile weltweit. Über 400.000 Kunden aus derzeit 54 Ländern, 55.000 verschiedene Teile lagernd und über 1200 Pakete täglich in Spitzenzeiten sind nur einige Beispiele dafür. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit 120 Mitarbeitern.

