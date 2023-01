Startseite Marktführer PPE Germany Pressetext verfasst von PPEGermany am Mo, 2023-01-23 21:00. PPE Germany, ein führender Hersteller von Atemschutzmasken aus Berlin, hat es innerhalb von nur 3 Jahren seit seiner Gründung im Jahr 2020 geschafft, sich als der größte Produzent von FFP2 Atemschutzmasken innerhalb Deutschlands und Europa zu etablieren. Mit einer beeindruckenden Produktionskapazität von bis zu 45 Mio. Stück medizinischen und FFP2 Masken pro Monat und einer eigenen Produktion in Berlin stellt PPE Germany hochwertige und zuverlässige Atemschutzmasken Made in Germany her. Die Masken von PPE Germany gehören zu den besten Produkten ihrer Klasse in Deutschland und eignen sich sowohl für den Einsatz im Gesundheitswesen und Arbeitsschutz sowie auch im privaten und staatlichen Bereich. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg von PPE Germany sind Innovationen wie das Maskenmodell „Dodo Air Medical“, welche erstmals nicht nur Patienten, sondern auch medizinisches Personal schützt. Mit neuen, für den Einsatz im Gesundheitswesen geeigneten Materialien, neuartigem Design und einer Doppel-Zertifizierung als FFP2-Maske und Medizinprodukt der Klasse 1 überzeugt sie nicht nur Krankenhäuser, Apotheken und Pflegeeinrichtungen. Eine solche Doppel-Zertifizierung bedeutet, dass die Masken speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurden und sowohl den Schutz der FFP2 Maske als auch den Schutz einer medizinischen Maske in sich vereint. Das Unternehmen legt nicht nur großen Wert auf Qualität, sondern auch auf eine perfekte Passform sowie einen geringen Atemwiderstand für perfekten Tragekomfort über Stunden. Durch das ergonomische Design und die elastischen Ohrbänder passt sich die Maske perfekt an die Gesichtsform des Trägers an und gewährleistet einen sicheren und bequemen Halt. Dies erleichtert zusätzlich das Atmen wie auch Sprechen und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Doch damit nicht genug - durch den Einsatz der speziell entwickelten PPE-Nano-Filterschichten ist es PPE Germany gelungen, trotz geringem Materialeinsatz eine hervorragende Filterwirkung bei weitaus dünnerer Maske zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine hohe Schutzwirkung gegen Aerosole und Partikel bei gleichzeitig geringem Atemwiderstand. "Wir sind stolz darauf, innerhalb von nur 3 Jahren seit unserer Gründung zum größten Produzenten von FFP2 Atemschutzmasken in Deutschland und wahrscheinlich Europa geworden zu sein", sagt Max Leber, Geschäftsführer von PPE Germany. "Von Anfang an war es unser Ziel und damit unser Versprechen gegenüber unseren Kunden, qualitativ hochwertige und zuverlässige Schutzmasken anzubieten, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und dabei stets optimalen Komfort bieten. Dieses Versprechen halten wir Tag für Tag." Über PPEGermany Komplettes Benutzerprofil betrachten