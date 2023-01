Startseite Ott & Partner: Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Augsburg Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-01-19 10:39. Ott & Partner steht seit vielen Jahren für eine der führenden Wirtschafts-, Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien in der Region Augsburg - Memmingen. Unser Kanzleimotto heißt: Das & zählt! Die Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzlei Ott & Partner mit Sitz in Augsburg bietet ihren Mandanten umfassende Beratung in allen Fragen rund um Steuern und Wirtschaft und sich daraus ergebenden Rechtsfragen. Das Team, bestehend aus erfahrenen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, wurde durch den Zugang von Rechtsanwälten erweitert und kann somit auch in rechtlichen Fragen umfassend beraten. Die Kanzlei ist auf mittelständische Unternehmen spezialisiert und unterstützt diese bei der Lösung komplexer Problemstellungen. Durch regelmäßige Fortbildungen sichern die Mitarbeiter ihre Kompetenz und Qualität. Seit über 20 Jahren vertritt die renommierte Kanzlei ihre Klienten mit hoher Professionalität und Erfahrung in allen anfallenden Steuerangelegenheiten und sogar vor Gericht. Fachlich versiert, erfahren und immer nach der neusten Rechtssprechung beraten sie bei allen steuerrechtlichen Fragen rund um das Unternehmen oder den Privatgebrauch. "Wir freuen uns, unseren Kunden ab sofort noch umfassendere Beratung anbieten zu können", so die Geschäftsführer. "Durch die Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten in unserem Team können wir eine ganzheitliche Betreuung sicherstellen und unseren Mandanten in allen Belangen zur Seite stehen." Beratung im Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsberatung Durch die langjährige Erfahrung der Steuer- und Wirtschaftsberater von Ott und Partner können Klienten und Mandanten auf eine qualifizierte Beratung zurückgreifen; selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze. Darüber hinaus bietet das Team juristische Beratung für Unternehmensgründer, leistet Hilfe bei der Gestaltung von Verträgen und führt Prozesse im Namen ihrer Mandantschaft. Die Kanzlei bietet ein breites Spektrum von professioneller Beratung im Bereich Steuerberatung, Immobilienrecht, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sowie internationales Wirtschafts- und Handelsrecht an. In diesen Bereichen gehören die Erstellung von Steuererklärungen, die Beratung bei Unternehmensgründungen und -nachfolgen, die Betreuung von betrieblichen Finanzierungen und die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuerbilanzen zum Tagesgeschäft. Auch im Bereich der Unternehmensberatung ist die Kanzlei tätig und hilft bei der Optimierung von Geschäftsprozessen, der Implementierung von EDV-Systemen und der Erstellung von Unternehmenskonzepten. Zudem bietet das Team der Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzlei Ott und Partner auch Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen vor Gericht an. Hierbei wird auf die Zusammenarbeit mit den Rechtsanwälten in unserem Team zurückgegriffen, um den Kunden eine umfassende Betreuung sicherzustellen. Insgesamt versteht sich die Kanzlei als kompetenter Partner für mittelständische Unternehmen und unterstützt diese bei allen steuerlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Strategischer Partner in allen Steuerfragen Die Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzlei Ott und Partner steht für Kompetenz und langjährige Erfahrung unter Einbeziehung modernste Technologien. Als Steuer- und Wirtschaftsberatung kann diese Kanzlei gleichermaßen für Unternehmen und Privatpersonen von Vorteil sein. Fachkompetenz, die bei strategischen Entscheidungen wie zum Beispiel Investitionen oder Unternehmenskäufen unterstützen und dabei helfen, um finanzielle Risiken zu minimieren. Hier erhalten Sie auch Hilfe bei der Erstellung von Finanzplänen und -budgets. Als strategischer Partner hilft die Kanzlei ihren Mandanten, ihre Ziele zu erreichen. Auch bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften kann eine Steuer- und Wirtschaftsberatung hilfreich sein, um Risiken wie Strafen oder Schadenersatzklagen zu vermeiden. Im Falle von finanziellen Schwierigkeiten hilft die Kanzlei Ott und Partner, Lösungen zu finden und das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Eine Steuer- und Wirtschaftsberatung kann außerdem dabei helfen, Steuern effektiv zu minimieren und somit Kosten zu sparen. Insgesamt bietet eine Steuer- und Wirtschaftsberatung also viele Vorteile für Unternehmen und Privatpersonen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Ott & Partner Treuhand Steuerberatungsgesellschaft

Ott & Partner steht seit vielen Jahren für eine der führenden Wirtschafts-, Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien in der Region Augsburg - Memmingen. Über die regionalen Grenzen hinaus betreuen wir Mandanten in Deutschland, Europa und weltweit. Die Basis unseres Erfolges als Steuerberater und Rechtsanwälte ist nicht nur unsere Fachkompetenz und unsere hohe Motivation, sondern auch unser Kanzleimotto: Das & zählt!

