Startseite Tegut optimiert seine Handelsplanung mit der Plattform von Relex Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-12-16 11:44. Tegut wird die Relex-Plattform für die Prognose und Disposition sowie die Regal- und Flächenplanung und Preisgestaltung nutzen. 15. Dezember 2022 tegut…, der auf Nachhaltigkeit fokussierte Lebensmitteleinzelhändler aus dem hessischen Fulda, integriert seine Handelsplanung mit der Relex-Software, um die Prognostizierung und Disposition sämtlicher tegut…-Filialen und Verteilzentren in Deutschland sowie die Absatzprognosen für den Großhandel zu optimieren. Relex wird den Bio-Pionier zudem bei Pricing, Promotions und Markdowns unterstützen und den tegut…-Märkten automatisierte Planogramme liefern. Die tegut…-Filialen führen ein Sortiment von über 23.000 Artikeln mit einem hohen Bio-Anteil von über 30 Prozent. Um neue Möglichkeiten für Kostenersparnisse zu erschließen, suchte das Unternehmen eine Software, die die verschiedenen Prozesse der Prognose und Disposition nahtlos mit der Regalplanung sowie der Preisoptimierung verknüpft - letztere wird in Zusammenarbeit mit dem Anbieter Competera umgesetzt, der die Lösung für das Pricing liefert. Wysupp, ein weltweit führender Anbieter von Systemintegration, der sich auf Supply-Chain- und Optimierungslösungen spezialisiert hat und Relex-Partner des Jahres ist, wird für die Umsetzung der Lösungen verantwortlich sein. Bei der Auswahl der Software war den tegut…-Verantwortlichen wichtig, dass jede Entscheidung im gesamten Planungsprozess sich automatisch "End-to-End" auf alle integrierten Systeme auswirken muss. Die Relex-Plattform wird es tegut… ermöglichen, einheitliche, synchronisierte und transparente Prozesse zu etablieren. Durch die KI-gesteuerte Disposition können sich Mitarbeitende auf die Bearbeitung von Ausnahmen konzentrieren. Dabei sind die Berechnungen des Systems vollständig transparent und die Empfehlungen lassen sich nachvollziehen, was das Vertrauen der Mitarbeitenden in die Software fördert. "Mit der Einbindung künstlicher Intelligenz führen wir bewusst einen Paradigmenwechsel herbei, der uns im Einklang mit unserem Anspruch, nachhaltig und verantwortungsvoll zu handeln, in die Zukunft führt. Die Relex-Plattform entspricht dabei genau unseren Vorstellungen und Anforderungen an eine ganzheitlich gesteuerte Handelsplanung von morgen", erklärt Michael Egerer, Leiter Logistik und Supply Chain Management und Mitglied der Geschäftsleitung der tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG. "Ein als innovativ bekanntes und stark auf Nachhaltigkeit fokussiertes Unternehmen wie tegut… passt perfekt zu Relex. Durch unseren integrierten Ansatz, bei dem alle Planungsprozesse des Einzelhandels miteinander verzahnt werden, wird tegut… Silos beseitigen und noch effizienter planen. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit tegut… alle Projektziele erreichen werden", so Stefano Scandelli, Senior Vice President Sales EMEA & APAC bei Relex Solutions. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Frau Natalie Thümmler

email : Natalie.Thuemmler@relexsolutions.com tegut… Die tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit mehr als 290 Lebensmittelmärkten in Hessen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg, sowie Göttingen und Mainz. Das Angebot frischer und ökologischer Lebensmittel, regionaler Bezug sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden stehen im Fokus des Vollsortimenters. tegut… bietet seinen Kunden rund 23 000 Produkte: Gängige Markenprodukte, die günstigen Preiseinstiegsprodukte der Marke "Jeden Tag", die wertigen Eigenmarken in den Preis- und Qualitätsstufen tegut… Mehrwertmarke mit dem tegut… Reinheitsversprechen, tegut… vom Feinsten und tegut… Bio sowie eine Vielzahl weiterer Bio-Marken und Bio-Verbandsware wie z.B. von Bioland, Naturland und Demeter. 1982 hat tegut… erstmals Bio-Lebensmittel in sein Sortiment aufgenommen und erwirtschaftet heute mit über 4600 Bio-Produkten 30,5 % seines Umsatzes. tegut… betreibt unterschiedliche Vertriebskonzepte: Derzeit 139 Supermärkte (in Eigenregie mit 800 qm bis 2500 qm Verkaufsfläche als Vollsortimenter mit bis zu 23 000 Artikeln), 116 inhabergeführte Nahversorger (mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche und rund 7500 angebotenen Artikeln) sowie 28 "tegut... Lädchen" (ab 120 qm auf dem Land und in Stadtquartieren mit rund 4200 Produkten zur Nahversorgung). Seit November 2020 betreibt das Unternehmen mit dem Konzept tegut… teo darüber hinaus auch digitale Kleinstläden mit einer Verkaufsfläche von gerade einmal 50 Quadratmetern. Darüber hinaus gibt es sogenannte QUARTIER-Märkte mit einer Größe von ca. 400 Quadratmetern und einem großen Angebot an frischen Snacks und fertig zubereiteten Speisen. Seit 2013 ist tegut… ein Teil der Genossenschaft Migros Zürich. 2021 beläuft sich der Netto-Umsatz auf 1,25 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,26 Mrd.) Insgesamt sind im Durchschnitt rund 7800 Menschen in den Märkten, den Logistikzentren und den Zentralen Diensten in Fulda für tegut... tätig. Weitere Informationen gibt es unter www.tegut.com, www.facebook.com/tegut und www.instagram.com/tegut

tegut... gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda Relex RELEX Solutions optimiert Supply-Chain- und Handelsprozesse für jede mögliche Zukunft. Unsere integrierte Software unterstützt Einzelhändler, Großhändler und Konsumgüterhersteller dabei, über alle Absatz- und Vertriebskanäle profitabel zu wachsen, die Kundenzufriedenheit zu maximieren und operative Kosten zu minimieren. Die RELEX-Plattform für Supply-Chain- & Handelsplanung hilft Unternehmen aus Handel und Herstellung, ihre Planung von Absatz, Merchandising, Supply-Chain und Betriebsabläufen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg nahtlos abzustimmen und zu optimieren. Die gewonnene Transparenz verwandeln unsere Kunden in ideale Strategien für beste Produktverfügbarkeit, höhere Umsätze und mehr Nachhaltigkeit. Unsere marktführende, integrierte Plattform liefert den maximalen Return on Investment von Beständen, Fläche, Workforce und Kapazitäten. Führende Unternehmen wie Rossmann, DOUGLAS, MediaMarktSaturn, cosnova, dm, Galexis und REWE vertrauen bei der Optimierung ihrer Supply-Chain- und Handelsplanung auf RELEX. www.relexsolutions.de Pressekontakt: Fourspot e.K.

