Startseite IDC MarketScape: SAS punktet bei Responsible AI für Fraud-Lösungen Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2022-11-29 12:49. Heidelberg, 29. November 2022 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), wird im "IDC MarketScape: Worldwide Responsible Artificial Intelligence for Integrated Financial Crime Management Platforms 2022 Vendor Assessment" als "Leader" bewertet. Der erste Report des Analystenhauses zum ethischen Einsatz von KI im Bankensektor hebt insbesondere hervor, dass die End-to-End-Lösungen von SAS zur Bekämpfung von Betrug und Finanzverbrechen den Spagat zwischen Modellgenauigkeit und Nachvollziehbarkeit schaffen. Neben SAS wurden acht weitere Anbieter von KI-basierten Stand-alone-Anwendungen für Betrugserkennung und Anti-Money Laundering (AML) evaluiert. Der Report sieht bei SAS zudem die einfache Datenintegration über eine einzige Plattform als signifikanten Vorteil. Diese sorge für präzisere prädiktive Modelle, die an die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst sind, und ermögliche die notwendige Skalierbarkeit, um sich schneller auf neue Bedrohungsszenarien einzustellen. In-Memory-Verarbeitung liefere hohen Durchsatz, geringe Latenz bei den Antwortzeiten - selbst in Umgebungen mit hohem Datenvolumen - so dass Unternehmen 100 Prozent ihrer Transaktionen in Echtzeit durchführen können. "SAS liegt erwiesenermaßen bei innovativen Lösungen auf der Basis von KI und Machine Learning an der Spitze", bestätigt Ritu Jyoti, Group Vice President, Artificial Intelligence and Automation Market Research and Advisory Services bei IDC. "Die umfassende SAS Lösung versetzt Finanzinstitute in die Lage, gegen Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung übergreifend in sämtlichen Kanälen und Geschäftsbereichen vorzugehen - und das über eine einzige Enterprise-Plattform." Responsible AI als relevanter Faktor Letztlich ist Responsible AI bei Fraud und Financial Crime Management nicht nur entscheidend für eine höhere Aufdeckungsrate und weniger False-Positives, sondern leistet einen Beitrag zu besseren unternehmensweiten Entscheidungsfindungen und ist damit ein wichtiger Wettbewerbsfaktor für Finanzinstitute. SAS widmet sich konsequent dem Aspekt Verantwortung bei seinen innovativen Entwicklungen, koordiniert wird dies über die abteilungsübergreifende SAS Data Ethics Practice. "KI-Plattformen müssen vertrauenswürdig sein, um langfristig zu mehr Effektivität und Resilienz beizutragen", erklärt Reggie Townsend, Director of the SAS Data Ethics Practice. "Finanzinstitute müssen in der Lage sein, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und davor zu warnen - und zwar in allen Abteilungen. Und die Einschätzungen müssen transparent für die Aufsichtsbehörden und erklärbar sein für diejenigen, die entsprechende Entscheidungen betreffen." Weitere Analysteneinschätzungen zu den SAS Lösungen für Betrugsbekämpfung, AML und Security Intelligence gibt es unter: https://www.sas.com/de_de/solutions/fraud-security-intelligence/resource.... circa 2.800 Zeichen SAS Institute GmbH

