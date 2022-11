Startseite Lange dauert es nicht mehr Pressetext verfasst von Kummer am Mo, 2022-11-21 11:56. Lange dauert es nicht mehr, dann ist Weihnachten. Die folgenden Buchtipps sorgen dafür, dass das Warten verkürzt wird. Buchtipps:

Weihnachtsmann hat noch mehr Stress

Schon im Sommer dreht sich für den Weihnachtsmann und seine Mitarbeiter alles um die Weihnachtsvorbereitungen. Bis zum Fest steigt die Belastung. Dabei muss er seine Mitarbeiter trotz schlechter Arbeitsbedingungen bei Laune halten und sehen, wie er die nötigen Mittel auftreibt.

ASIN: B009HTHEE0 Harmonie zur Weihnachtszeit

Sobald das Weihnachtsfest zur Pflichtveranstaltung wird, ist der Familienfrieden schnell gestört. Mit etwas Fantasie und Einfallsreichtum kann jeder das Beste für sich und seine Lieben daraus machen, sodass sogar die Schwiegermutter strahlt und die pubertierenden Kinder die Feiertage auf einmal gar nicht mehr so ätzend finden …

“Harmonie zur Weihnachtszeit” enthält Geschichten rund ums beliebteste Fest des Jahres.

ISBN-13: 978-1723961564 Weihnachtsgeschichten … und noch mehr

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres!

Überall leuchten die Weihnachtssterne, es riecht nach Früchten, Gewürzen, Zimt und Anis. Aber auch überfüllte Geschäfte und Hektik bestimmen oft den Alltag. Denn jeder möchte noch das passende Geschenk für Familie oder Freunde finden. Trotz allem bleibt aber immer noch Zeit, gemütliche und ruhige Abende zu verbringen. Und was gibt es da Schöneres, als einen hektischen Tag mit wunderbaren Weihnachtsgeschichten und Leckereien ausklingen zu lassen?

Also gönnen Sie sich mit den Geschichten aus „Weihnachtsgeschichten … und noch mehr“ einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden und genießen dabei die leckeren Versuchungen aus diesem Buch.

„Frohe Weihnachten“ und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

ISBN-13: 978-3738645538 Weihnachten mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn möchten Dir das Warten auf Weihnachten verkürzen.

Deshalb haben sie extra Geschichten und Reime geschrieben.

Natürlich gibt es auch Rezepte für Kekse und Plätzchen, denn was wäre die Weihnachtszeit ohne köstliche Leckereien.

Und wer die zwei kennt, weiß, dass sie auch noch die eine oder andere Überraschung für Dich parat haben.

ISBN-13: 978-3744890144 Paulinchen und Onkel Paule lesen Weihnachtsgeschichten

Geschichten rund um Weihnachten, die den Kindern die Zeit bis zum Heiligen Abend verkürzen. Kinder lernen den Weihnachtsmann kennen und erleben dabei besondere Abenteuer. Einerseits muss das Mädchen Mona dem Weihnachtsmann helfen, sein Goldenes Buch wiederzufinden, andererseits hat Martin die grandiose Idee, man könne Weihnachtswunschzettel doch auch per Mail schicken. Marleen hingegen hat nur einen großen Wunsch an den Weihnachtsmann: Er soll ihren Papa am Heiligen Abend nach Hause bringen. Zu jedem Weihnachtsfest gehört ein Christbaum – und was er zu erzählen weiß, kann man im Buch nachlesen.

ISBN-13: 978-3746776163

ISBN-13: 978-3746776750 Der ganz normale Weihnachtswahnsinn

Ob durch Stress, Streit oder Einsamkeit, Weihnachten ist selten so, wie man es sich erhofft. Die Seligkeit der Kindheit wird bei Erwachsenen fast nie erreicht. Oder täuscht nur die Erinnerung? Aber vielleicht hilft es, wenn wir unsere überspannten Ansprüche reduzieren. Nicht erwarten, dass ausgerechnet zum Christfest alles besser ist als im restlichen Jahr.

32 Geschichten erzählen von den weihnachtlichen Freuden und Nöten. Zum Glück gibt es ab und zu Freunde und Nachbarn, die einem zur Seite stehen.

ASIN: B07JFJBRDX Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/ Über Kummer Komplettes Benutzerprofil betrachten