Startseite Süße Möhren-Ecken Pressetext verfasst von Kummer am Sa, 2022-10-29 11:04. Sehen die süßen Möhren-Ecken aus dem Buch „Nepomucks und Finns Backstube“ nicht lecker aus. Und es warten in dem Buch noch viele andere tolle Rezepte darauf, von Ihnen nachgebacken zu werden. Buchbeschreibung:

Willkommen in Nepomucks und Finns Backstube.

Liebt Ihr Kekse und Plätzchen genauso wie Nepomuck und Finn? Und könnt Ihr nicht genug davon bekommen, wenn durch das Haus oder die Wohnung der herrliche Geruch von frischem Gebäck zieht? Mmmh da läuft einem doch gleich das Wasser im Mund zusammen.

Wenn das bei Euch auch so ist, ist dieses Buch genau das richtige. Hier findet Ihr Rezepte für die ganze Familie, für Geburtstage, Feiern oder einfach nur, um Euch selbst zu verwöhnen. Naschereien schmecken schließlich immer.

Nepomuck und Finn wünschen viel Spaß beim Nachbacken und Guten Appetit! Trailer:

https://youtu.be/4ikh14AFM2c Buchdaten:

Herausgeber:? BoD – Books on Demand; 1. Edition (19. Oktober 2021)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:? 88 Seiten

ISBN-10:? 3754373587

ISBN-13: 978-3754373583

Auch als E-Book erhältlich! Rezepttipp.

Süße Möhren-Ecken (© Nepomucks und Finns Backstube, ISBN: 978-3-7543-7358-3)

2 große Möhren

2 EL Zucker

1 EL flüssiger Honig

100 g Butter

200 g Mehl

1 Ei

Möhren schälen und fein raspeln.

Die restlichen Zutaten zu einem Teig verrühren. Dann die Möhrenraspeln unterheben.

Den Teig etwa 3 cm dick auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen.

Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 12 - 15 Minuten backen. Die Backzeit kann je nach Ofentyp etwas variieren.

Etwas abkühlen lassen und dann in kleine Ecken schneiden.

Vor dem Verzehr richtig auskühlen lassen. Rezeptliste:

Kokos-Schoko-Plätzchen, Quark-Marmeladen-Plätzchen, Müsli-Mandel-Plätzchen, Apfel-Plätzchen, Pfefferminz-Plätzchen, Waldmeister-Plätzchen, Sesam-Honig-Plätzchen, Nuss-Nougat-Plätzchen, Blumen-Plätzchen, Gewürz-Plätzchen, Kakao-Plätzchen, Zimt-Mandel-Plätzchen, Bananen-Kokos-Plätzchen, Mandel-Ecken, Marmeladen-Kugeln, Haferflocken-Plätzchen, Walnuss-Schoko-Plätzchen, Bananen-Plätzchen, Nuss-Plätzchen, Cranberrie-Schoko-Plätzchen, Haselnuss-Zitronen-Plätzchen, Süße Möhren-Ecken, Rosinen-Schoko-Würfel, Mohn-Plätzchen, Vanillesterne, Zimtsterne, Aprikosen-Anis-Taler, Mandel-Taler, Orangen-Schoko-Plätzchen, Honig-Zimt-Riegel, Joghurt-Pistazien-Plätzchen, Vanillehörnchen, Bunte Koboldstifte, Bunte Koboldkugeln, Koboldtaler, Schoko-Igel, Erdbeermuffins, Honig-Muffins, Erdbeer-Schnitten, Blaubeerpasteten Texte:

In der Backstube

Wie das duftet und schmeckt

Nepomuck bäckt

Da kann man nicht widerstehen

Chaos in der Backstube

Welch ein Genuss

In der Zauberbackstube Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3749454280

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3750407725

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3744890144

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN-13: 978-3751997478

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen, ISBN:? 978-3-7562-3240-6 Nepomuck und Finn haben auch eine Seite bei Facebook.

Dort stellen sie ihren menschlichen Freunden interessante Bücher und Seiten vor.

Ebenso berichten sie natürlich von sich, denn ihre Menschenfreunde liegen ihnen sehr am Herzen.

Ein Besuch lohnt sich.

https://www.facebook.com/Neues-von-Nepomuck-und-Finn-114170493329312/ Mehr Infos über Nepomuck und Finn unter:

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/ Wichtiger Hinweis: Bücher, die bei Amazon derzeit nicht verfügbar sind, mit Versandgebühr oder zu überteuertem Preis von Zwischenhändlern angeboten werden, finden Sie oftmals versandkostenfrei in anderen Online-Shops wie z.B. Thalia, buch24.de, Weltbild, Hugendubel, bücher.de oder BoD. Es kostet nichts außer ein wenig Zeit, sich zu informieren. Über Kummer Komplettes Benutzerprofil betrachten