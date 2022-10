Startseite Your Eyes – ein Augenblick für den Frieden Pressetext verfasst von SmartNett am Do, 2022-10-27 20:04. Mit ihrer neuen Single „Your Eyes“ setzt Café Voyage einen musikalischen Eyecatcher. Der instrumentale Track baut ein kraftvolles Spannungsfeld zwischen europäischen und orientalischen Klängen auf. Die musikalische Weltreise von Café Voyage bleibt weiterhin facettenreich. Man kann sich fallenlassen in „Your Eyes“, sich an faszinierende Augen, besondere Augenblicke erinnern. Die Augen als Spiegel der Seele musikalisch erleben. Inspiriert ist der Song jedoch aus einem ganz anderen Blickwinkel: Er ist dem Frieden gewidmet. Ursprünglich bezogen auf gewaltsame Unruhen im Nahen Osten, hat das Thema nach wie vor globale Brisanz. Auch im Leben jedes Einzelnen spielt Frieden eine tragende Rolle. Für „Your Eyes“ setzt sich Café Voyage in besonderer Konstellation zusammen: Gitarrist Günter Renner und Cellistin Maria Friedrich werden von den beiden Percussionisten Jan Falkenberg und Johann Bengen mit charaktervollen Rhythmen begleitet. Das Trio Café Voyage aus Sänger und Gitarrist Günter Renner, Cellistin Maria Friedrich und Klemens Jackisch an der Gitarre spielt gerne mit Elementen aus Jazz, Weltmusik und Chanson. Die Gruppe kann über die Künstleragentur Smart & Nett für Konzerte, Veranstaltungen und Feiern gebucht werden. https://smart-und-nett.de/cafe-voyage/ EAN 3617052002769

Release 28.10.2022 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Anhang Größe cover your eyes by Smart & Nett 24.63 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten