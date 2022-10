Startseite Mit nachhaltigen Weihnachtskarten und dem PEFC-Siegel Glück wünschen Pressetext verfasst von KOLLAXO am Fr, 2022-10-21 18:42. Verantwortungsbewusstes Schenken macht glücklich – zum Geburtstag, zu Weihnachten und anderen Anlässen. Ist die beigefügte Grußkarte aus Papier, das aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt, verdoppelt sich das Glück: Dank der kontrollierten Herkunft des Papiers, die das PEFC-Siegel sicherstellt, profitiert auch der Wald.

Im neuen Webshop „EDITION WALDESGLÜCK“ werden liebevoll gestaltete, auf PEFC-zertifiziertem Papier gedruckte Grußkarten und weitere Produkte aus kontrollierter Herkunft angeboten. Den Anfang machen zahlreiche Weihnachts- und Geburtstagskarten, der Holzkugelschreiber „Glücksbringer“ und ein klassisches Würfelspiel. Papeterie und Schreibgeräte mit kreativen Tiermotiven warten unter www.waldesglueck-shop.de auf alle Waldliebhaberinnen und Waldliebhaber. Großkunden und Wiederverkäufer können unter pefc@waldesglueck-shop.de individuelle Konditionen erfragen.

Die Glückwunsch- und Grußkarten sind in einer inhabergeführten, heimischen Druckerei entstanden und aus Rohstoffen hergestellt, die nachweislich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. Sowohl das Papier als auch die Druckerei sind PEFC-zertifiziert.

Nicht von ungefähr lautet das Motto von PEFC "Ein Glück für unseren Wald." Jeder Kauf im Waldesglück-Shop setzt ein Zeichen für Produkte aus Wäldern, die für nachfolgende Generationen erhalten werden sollen. Gleichzeitig erfahren die produzierenden Familienbetriebe auf dem Land eine direkte Unterstützung bei Ihrem Vorhaben, den Wald mit all seinen Funktionen zu erhalten. Denn: Allein in Deutschland kümmern sich zwei Millionen Menschen um unseren Wald. Viele Familien leben von ihm. Gleichzeitig müssen sie enorme Geldsummen aufbringen, um das Stück Natur, das ihnen anvertraut ist, fit im Klimawandel zu machen.

Jede Entscheidung für ein PEFC-zertifiziertes Produkt ist daher ein „Ja!“ zum Erhalt und Wiederaufbau gesunder Wälder und „Nein!“ zu Raubbau und Kahlschlag. Und mit den Grußkarten der „Edition Waldesglück“ lässt sich geschäftlich wie privat ein weiteres Puzzle-Teil in erkennbar nachhaltiges Handeln einbauen.

Für das kreative Angebot im www.waldesglueck-shop.de zeichnet die KOLLAXO Markt und Medien GmbH in Bonn verantwortlich, die sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert hat.