Auch der Bergbau setzt auf Dekarbonisierung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-10-20 17:18. Der Bergbau ist ein schwer zu karbonisierender Bereich, trotzdem kann hier Einiges an Emissionen eingespart werden. In der Bergbaubranche tut sich was in Sachen Emissionsreduzierung. So gibt es beispielsweise ein neues Pilotprogramm unter Beteiligung eines hochkarätigen neunköpfigen Konsortiums. Mining Electrification Solutions for Off-Road Vehicles sollen auf den Weg gebracht werden. Herzstück des Ganzen ist ein leistungsstarkes Batteriesystem, damit Lithium-Ionen-Batterien. Kurze Ladezeiten sind gefragt und es sollen erneuerbare Energien vor Ort als Ergänzung zum Stromnetz erzeugt werden können. Die Abwendung vom Dieselkraftstoff ist das Ziel. Mobile Geräte machen im Bergbau heute 40 bis 50 Prozent der CO2-Emissionen des Bergbaus aus. Laut Schätzungen verbraucht ein Transport-LKW, der elektrisch betrieben wird, rund 40 Prozent weniger Kraftstoff und auch die Wartungskosten sind um etwa 20 Prozent geringer. Die Vorteile liegen damit auf der Hand, die Kosten sinken ebenso wie die CO2-Emissionen, damit wird die Produktivität nachhaltig gesteigert. Zudem sorgen weniger Abgase untertage auch für eine Einsparung bei den Kosten für die Frischluftversorgung. Nach den leitungsgebundenen E-Maschinen erobern nun also batterieelektrische Lösungen den Bergbausektor. Auch einer der größten Bergbaukonzerne auf der Erde, Rio Tinto, plant eine vollständig batterieelektrische mobile Flotte. So werden Nachhaltigkeitsaspekte und der Bergbau 4.0 zu einem zukunftsweisenden Thema. Möglich ist dies durch die Lithium-Ionen-Batterien, damit durch das Lithium, das Gesellschaften wie Cypress Development oder Alpha Lithium in ihren Projekten besitzen. Alpha Lithium - https://www.youtube.com/watch?v=3ENS_lryrQw - befindet sich im hervorragenden Lithium-Dreieck in Argentinien mit seinem Tollilar-Projekt. Dazu kommt noch das Hombre Muerto-Lithiumprojekt. In Nevada befindet sich Cypress Development - https://www.youtube.com/watch?v=-N38AA3Cokg - mit seinem aussichtsreichen Clayton Valley-Lithiumprojekt. Bei Testarbeiten in der Pilotanlage konnte 99,94prozentiges Lithiumkarbonat hergestellt werden. Eine Machbarkeitsstudie soll bald fertiggestellt sein. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -) und Cypress Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cypress-development-corp/ -).

