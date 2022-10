Startseite Häufige Fachbegriffe aus der Zahnmedizin - einfach erklärt Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-10-18 09:22. In Zahnarztpraxen werden häufig medizinische Fachbegriffe verwendet, die dem Patienten nichts sagen. Um eine gute Entscheidung treffen zu können, ist es wichtig, dass Patienten alles gut verstehen. Saarlouis, 18.10.2022 - So versteht man die Zahnarztsprache richtig Die Zahnarztpraxis ZA. Jankowski steht seinen Patienten mit Erfahrung und Kompetenz zur Verfügung. Alle Fach-Zahnärzte und Mitarbeiter verfügen über eine entsprechende Qualifikation in der Zahnmedizin. Eine moderne Ausstattung und Behandlungsgeräte sorgen dafür, dass Sie sich gut aufgehoben wissen und wohl fühlen. Sie erhalten die bestmögliche Behandlung, bei Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Immer wieder tauchen für den Patienten Fachbegriffe auf, die oftmals nicht verstanden werden. Wir möchten Ihnen einige davon erklären, da diese Bestandteil unserer angeboten Leistungen sind. Abutment

Das ist ein Bauteil, welches zur Abstützung eines Zahnersatzes verwendet wird (z.B. Prothese oder Brücke). Asepsis

Dieser Begriff bedeutet Keimfreiheit, also alle Maßnahmen zur Vermeidung einer Infektion, bei Zahn-Operationen. Dazu gehört die Desinfektion, das Tragen von Handschuhen und Mundschutz, in unserer Zahnarztpraxis selbstverständlich. Bleaching

Bleaching bedeutet das Aufhellen natürlicher Zähne, professionelles Bleaching wird von der Zahnarztpraxis durchgeführt und fällt in den Bereich der ästhetischen Zahnmedizin. Brücke

Eine Brücke, einer der bekannten Fachbegriffe, ist ein fest sitzender Zahnersatz, sie kann einen oder auch mehrere fehlende Zähne ersetzen. CMD - Craniomandibuläre Dysfunktion

Hierbei handelt es sich um eine Fehlfunktion in der Zusammenarbeit von Unter- und Oberkiefer. Diese ist bedingt durch Funktionsstörungen der Kiefergelenke, der Zähne und der Kiefermuskulatur. Freilegung von Implantaten

Dabei wird der Implantatkopf von der Schleimhaut befreit und frei gelegt. Im Anschluss daran können Prothese, Brücke oder Krone auf dem Implantat befestigt werden. Gingiva

Damit wird das Zahnfleisch bezeichnet, also das Gewebe, welches die Zähne umgibt und stützt. Implantate

Ein Implantat besteht aus Titan und wird wie das körpereigene Gewebe angenommen. Implantate bilden eine Basis für anderen Zahnersatz und funktionieren wie eine natürliche Zahnwurzel. Karies

Als Karies werden Hohlräume bezeichnet, die durch Plaque als Schaden an den Zähnen entstanden ist. Krone

Eine Krone dient als Zahnersatz und bedeckt die gesamte Zahnoberfläche oberhalb des Zahnfleisches. Laserbehandlung in der Zahnmedizin

Der Laser wird in erster Linie für die Zahnfleischbehandlung eingesetzt, da konventionelle Maßnahmen meist beschwerlich und schmerzhaft sind. Mundbodenplastik

Diese dient der in der Zahnmedizin der Verbesserung des Halts für eine Unterkiefer-Prothese, der Mundboden wird tiefer gelegt. Oralchirurgie

Darunter versteht man chirurgische Eingriffe, die den Mundraum, die Zähne und den Kiefer betreffen. Zahnstein

Dabei handelt es sich um harte Plaque-Ablagerungen, die sich auf Zähnen festsetzen können. Unsere Zahnarztpraxis bietet in diesem Bereich spezielle Behandlungen an. Die Praxis ZA. Jankowski - ZahnaerzteSaarland.de - ist eine hoch moderne Praxis mit fachlich kompetentem Personal. Alle Zahnärzte und Mitarbeiter arbeiten professionell und verfügen über die notwendige Erfahrung. Mit dieser Kompetenz und der modernen, technischen Ausstattung sind wir Ihr Zahnarzt für ein rundum schönes Lächeln. Gerne erklären wir Ihnen weitere Fachbegriffe.

