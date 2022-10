Startseite Unterstützung für Mensch und Tier Pressetext verfasst von Jo Tiane Art am Mo, 2022-10-17 21:02. „Dog Passion Sri Lanka“ ist ein Verein, der sich für die herrenlosen Hunde auf Sri Lankas Straßen einsetzt, darunter vielen Welpen, behinderte und alte Hunde. Leider wurden einige Hunde von Fremden vergiftet. Dog Passion Sri Lanka musste sein altes Grundstück verlassen, da es für touristische Zwecke genutzt werden soll.

Das neue Grundstück wurde von Christina Schlederer, als Gründerin des Vereins aus privaten Mitteln gekauft, nun muss das Grundstück hundesicher gemacht werden und die Zeit sitzt dem Verein im Nacken! Ein Teil des Grundstückes muss umzäunt werden, mit einer Mauer! Jeder Mauerstein hilft! Jeder Euro zählt! Bitte unterstützt uns! Seit der Krise in Sri Lanka setzt sich Dog Passion auch für arme und mittellose Familien ein, die sich selbst und Ihren Hund andernfalls nicht weiter ernähren können. Sie unterstützen die Familien mit Lebensmittel und tragen somit eine weitere positive Botschaft ins Land. https://dogpassion-srilanka.com/ Gerne können Sie unsere Arbeit online auf Facebook

unter Dog Passion Sri Lanka folgen: https://www.facebook.com/dogpassionsrilanka

oder auch Mitglied unserer Facebookgruppe werden

unter Basar für Dog Passion Sri Lanka: Hier kann man auf Wunsch einen Jahreskalender 2023 erwerben, durch den Kauf unterstützen Sie ebenfalls das Strassenhundprojekt des Vereins. https://www.facebook.com/groups/261451924970083

