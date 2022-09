Startseite SaveClimate.Earth live im RPR1 Radio bei Kunze am Vormittag Pressetext verfasst von SaveClimate.Earth am Sa, 2022-09-24 14:47. Der Verein SaveClimate.Earth wurde vor kurzem mit einem Anruf der RPR1-Redaktion überrascht. Erst wenige Tage zuvor folgte der Vereinsvorstand dem Aufruf im Radio, dass Menschen gesucht werden, die gerne über ein Thema sprechen möchten, dass ihnen unter den Nägeln brennt. Bereits wenig später fand das Telefon-Interview statt. So hatte der Vereinsvorstand die Gelegenheit, im Radio über die Idee eines ökologischen Grundeinkommens in Form der Klimawährung ECO zu sprechen. Die Klimaschutzinitiative hat dazu ein Konzept entwickelt, das persönliche, handelbare Emissionsbudgets vorsieht, um damit den individuellen CO2-Konsum zu bezahlen. „Wir sind sehr dankbar für diese Möglichkeit, das Konzept wenigstens in seinen groben Zügen einem breiten Publikum vorstellen zu können“, so der Gründer und Vereinsvorsitzende Jens Hanson. Man erhofft sich durch die Ausstrahlung des Beitrags eine große Resonanz aus der sich evtl. weitere Vernetzungsmöglichkeiten ergeben. Schließlich strahlt der Radiosender sein Programm nicht nur in ganz Rheinland-Pfalz, sondern darüber hinaus noch in fünf weiteren Bundesländern, sowie in Teilen Belgiens und Luxembourgs, aus. Über SaveClimate.Earth Komplettes Benutzerprofil betrachten