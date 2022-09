Startseite Hausverkauf: Eigentümer erhalten Hilfe bei der Zusammenstellung der Unterlagen Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2022-09-21 14:20. Ob Bauplan, Exposé oder Grundbuchauszug - für den Hausverkauf müssen Eigentümer eine Reihe von Unterlagen bereithalten. Nicht immer sind diese noch auffindbar oder gültig. Die Makler von Marquardt Immobilien aus Herrenberg sorgen dafür, dass den Eigentümern für ihr Vorhaben rechtzeitig alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. "Damit ein Kaufinteressent eine fundierte Entscheidung für oder gegen eine Immobilie treffen kann, muss er Einblick in wichtige Unterlagen nehmen können", weiß Sylvia Gairing, Vertriebsleiterin bei Marquardt Immobilien aus Herrenberg. "Schließlich kann er durch Baupläne erfahren, ob Anbauten genehmigt worden sind, im Exposé mehr über die Ausstattung des Hauses herausfinden und anhand des Grundbuchauszugs erkennen, ob das Grundstück mit Grundschulden belastet ist oder nicht", erklärt die Vertriebsleiterin. Darüber hinaus sind für den Hausverkauf aber noch weitere Unterlagen erforderlich. Zu diesen zählen beispielsweise der Energieausweis, eine Liegenschaftskarte und Nachweise über Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. "Steht der Hausverkauf bevor, kann es beispielsweise passieren, dass die Erstellung eines neuen Energieausweises erforderlich ist. Denn dieser ist nur zehn Jahre gültig", so Sylvia Gairing. Beauftragt ein Eigentümer sie oder ihre Kollegen mit dem Hausverkauf, sorgen sie dafür, dass ihm ein rechtsgültiger Energieausweis und alle weiteren notwendigen Unterlagen vorliegen. Erforderlich ist dies in einigen Fällen schon aus rechtlichen Gründen: So geht aus der Energiesparverordnung hervor, dass der Verkäufer den Interessenten bereits bei der bereits beim Besichtigungstermin eine Kopie des Energieausweises aushändigen oder diesen gut sichtbar auslegen oder aufhängen muss. Geschieht dies nicht, drohen schlimmstenfalls Bußgelder. Die Makler aus Herrenberg wissen aber nicht nur, welche Unterlagen für den Hausverkauf erforderlich sind, sondern helfen Eigentümern auch schnell bei der Beschaffung, falls Unterlagen nicht mehr auffindbar sind. Möglich ist dies auch durch ihre engen Kontakte zu Ämtern und Behörden. Neben dem Unterlagen-Management profitieren Eigentümer von zahlreichen weiteren Leistungen: Die Makler finden den passenden Käufer, führen die Besichtigungstermine durch und verkaufen das Haus schließlich zu einem angemessenen Preis. Eigentümer, die ihr Haus mithilfe der Makler von Marquardt Immobilien verkaufen möchten, können sich kostenlos und unverbindlich über das Leistungsspektrum informieren. Erreichbar sind die Makler unter der Rufnummer (07032) 955 75 60. Weitere Informationen zum Thema oder zu Haus verkaufen Sindelfingen, Haus kaufen Herrenberg, Immobilien Böblingen und mehr sind auf https://www.immobilien-marquardt.de zu finden. Marquardt Immobilien GmbH + Co.KG

