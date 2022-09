Startseite Fitch-Finanzstärkerating 2022: LV 1871 überzeugt erneut mit A+ und stabilem Ausblick Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-09-21 08:40. Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings attestiert der LV 1871 erneut eine hervorragende Finanzstärke und bescheinigt dem Versicherungsverein einen stabilen Ausblick. Die LV 1871 erhält damit ein ausgezeichnetes Gesamtzeugnis, das auf einer detaillierten Analyse der Ratingagentur basiert. Auch im 18. Jahr in Folge zeichnet Fitch Ratings die LV 1871 mit dem "A+" Finanzstärkerating (Insurer Financial Strength, IFS Rating) aus. Gleichzeitig bestätigt Fitch den weiterhin stabilen Ausblick des Ratings. Für den auf Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen spezialisierten Versicherer ist das Ergebnis die bestmögliche Auszeichnung. Stabil und krisenfest "Gerade in dem aktuellen, volkswirtschaftlich herausfordernden Umfeld hat dieses ausgezeichnete Unternehmensrating für unsere Kunden und Geschäftspartner eine hohe Bedeutung. Denn es bescheinigt der LV 1871 eine stabile Ertragskraft sowie eine hervorragende Finanzstärke und damit eine hohe Widerstandsfähigkeit", sagt Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871. Sehr starke Kapitalausstattung Das Fitch-Rating stellt auch im Jahr 2022 die "sehr starke Kapitalausstattung" und das "starke Asset-Liability-Management" der LV 1871 heraus. Im Kapitalmodell von Fitch schneidet die LV 1871 "extrem stark" ab; die Solvenzquote bewertet Fitch als "sehr stark". Im deutschen Berufsunfähigkeitsversicherungsmarkt attestiert die Ratingagentur der LV 1871 eine "starke Marktstellung". Als "stark und stabil" werden die versicherungstechnischen Ergebnisse des Unternehmens bewertet. Das Kapitalanlagemanagement wird als "gut diversifiziert und umsichtig" eingeschätzt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: LV 1871

