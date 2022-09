Startseite Medi-Clean sorgt für Matratzenhygiene auf Schiffen und Booten Pressetext verfasst von prmaximus am So, 2022-09-18 16:44. Das Unternehmen www.medi-clean.info ist im Markt der Matratzenreinigung etabliert. Es nutzt ein sicheres und zuverlässiges Verfahren. Worauf kommt es auf Schiffen und Booten besonders an? Sind Sitzpolster ebenfalls betroffen? Wie oft sollte gereinigt werden? Unterschiede zu Wohnraum

Menschen atmen und transpirieren unterschiedlich stark - im Winter genauso wie im Sommer. Die ausgeatmete Luft ist immer zu hundert Prozent mit Luftfeuchtigkeit gesättigt. Nur so funktionieren Lungen. Ein menschlicher Körper strahlt 37 Grad Wärme ab. Nur ein ausreichender Luftaustausch transportiert Feuchtigkeit und Wärme ins Freie. Findet dieser baubedingt und konstruktionsbedingt wirklich statt? Was unterscheidet eine Kajüte von einem Schlafzimmer? Jeder Schiffseigner und jeder Bootsbesitzer weiß genau, wie es um die Luftqualität in seinen Wasserfahrzeugen bestellt ist. Es besteht immer Handlungsbedarf. Der Lebensraum von Milben

Hautschuppen und Bakterien sind trotz Schlafkleidung und Tageskleidung unvermeidlich. Sporen befinden sich fast immer in der Luft oder in Staub, der aufgewirbelt werden kann. Hautschuppen ernähren Milben. Feuchtigkeit und Wärme fördern das Gedeihen von Milben. Dem kann nur durch eine professionelle Matratzenreinigung begegnet werden. Sitzpolster sind ebenfalls betroffen, wenn auch weniger intensiv als Matratzen. Einige Menschen reagieren allergisch auf Milbenkot. Auch wenn die meisten nichts davon bemerken, bleibt es unhygienisch. Ein solcher Zustand sollte niemals augenfällig sein. Bei häufiger wechselnder Nutzung einer Kajüte führt kein Weg an einer regelmäßigen Reinigung vorbei. Die professionelle Reinigung von Medi-clean

Für eine tiefenreine Betthygiene empfiehlt Medi-clean eine Reinigung durch ein spezielles Verfahren, das alle Fremdkörper aus der Matratze entfernt: Milben und Milbenkot, Bakterien, Staub und Sporen. Zusätzlich schützt die professionelle biologische Reinigung die Matratzen vor einem Neubefall durch Keime und unangenehme Gerüche. Dieser Vorgang sollte jährlich ein bis dreimal wiederholt werden. Die Matratzenreinigung ohne Staub und ohne Lärm durch Medi-Clean dauert rund 20 Minuten und im Anschluss ist die Matratze wieder einsatzbereit. Das Problem und die Lösung: Es gibt für Matratzen keine Waschmaschinen wie sie für Bettwäsche und für Matratzenauflagen üblich sind. Ein amateurhafter Matratzenreiniger wirkt nur oberflächlich. Für jeden Fahrgast eine neue Matratze zu kaufen, kann sich kein Reeder und kein Bootsverleiher leisten. Dabei ist die Reinigung von Matratzen gerade in diesen Bereichen enorm wichtig. Die Matratze kommt mit allen Arten von Körperflüssigkeiten in Berührung, die wiederum Bakterien enthalten. Die Matratze zu desinfizieren, ist hier wirklich die einzige Möglichkeit, um für gesunde Sauberkeit zu sorgen. Immer mehr Reeder und Bootsverleiher vertrauen auf Profis wie Medi-clean. Die Matratzenreiniger wirken effektiv und das Desinfizieren der Matratzen gelingt sehr gut. Sie wirken bakterizid und fungizid, selbst unangenehme Gerüche nach Schweiß und Urin neutralisieren sie. Die mobile Reinigung kommt zum vereinbarten Termin auf das Schiff oder Boot und reinigt dort die Matratzen und Polster. Von der profitiert die Kajüte gleichermaßen, denn auch hier sorgt die mobile Matratzenreinigung für einen keimfreien Raum. So kann sich jeder Fahrgast am Abend in sein bequemes Bett legen und sich darauf verlassen, dass desinfizierte Matratzen für Schiffseigner und für Bootsverleiher selbstverständlich sind. Dafür sorgt die mobile Reinigung, die mit geringem zeitlichem Aufwand stets ein maximales Ergebnis bei der Reinigung von Matratzen und Polstern aller Art erreicht. Das Bemerkenswerte an dieser Form der Reinigung ist aber, dass keinerlei schädliche Stoffe wie beispielsweise Chlor oder Phenole zum Einsatz kommen. Kontakt zu Medi-clean

Medi-clean zu beauftragen, ist für jeden Schiffseigner und Bootsverleiher ein wichtiger Schritt, um die hohe Qualität seines Angebotes aufrechtzuerhalten. Neben dem Kontaktformular auf www.medi-clean.info ist der Anbieter auch per E-Mail unter service [@) medi-clean.info oder telefonisch unter + 49 4737 379 4452 erreichbar.

