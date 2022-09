Startseite Die neue Baobab Collection BOHOMANIA Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-09-15 15:44. Baobab Collection bringt den Gypsy-Style mit der Herbst-Winterkollektion BOHOMANIA in unser Interieur. Die von dem böhmischen Stammvolk geliebte Farben und unkonventionelle Muster, die in den 70er Jahren Synonyme für einen freien Geist und die Liebe zur Kunst waren, haben sich als "Boho Style" etabliert und zeigen sich facettenreicher denn je, ob Boho Chic, Boho Minimalist, Retro-Boho und vieles mehr! Die Herbst-Winter Serien Bohomania, Bubbles, Kilim, Dancefloor und Roseum entführen mit prächtigen Farben und Unikaten-Motiven sowie handwerklichen Techniken auf eine Reise durch verschiedene Stilrichtungen mit Duftkerzen und Diffusoren, die gemütliches Licht und natürliche Aromen heimbringen. Die Serie ist von einer nomadischen Vorstellungswelt inspiriert, die von einem böhmischen Stamm spricht, der die Mode, das Reisen, eindrucksvolle Farben und die authentischen Materialien liebt. Durch die fluoreszierenden Farben verleiht die Kollektion den düsteren Tagen einen festlichen Charme. Sowohl die Namen, als auch die Düfte der Bohomania Kollektion beschreiben eine Reise in der die körperliche und geistige Freiheit im Vordergrund steht Überblick der Serien: _Bohomania:_ Die Duftkerzen Lazlo, Kilan und Gyula, deren Muster mit Hilfe der japanischen Origami Falt-Technik kreiert wurden, sind auch als 500ml Diffusor, 2Liter und 5Liter Totem erhältlich. Baobab Collection greift mit dieser Serie die Expertise der Sublimation auf Glas mit vier Motiven auf. Diese wurden von Papiermachermeistern angefertigt und in einem glänzenden und tiefen Effekt auf das Material übertragen. Die zugehörige Sonderedition Django wird zu Weihnachten lanciert. In einer Mischung aus Rot und Schwarz erinnert das Muster der Django-Kerze auf subtile Weise an die bedruckten Ikat-Stoffe, die aus Indonesien stammen. Das verzierte Glas lässt die Flammen durchscheinen, sodass sich die Magie des Objekts entfaltet und wahren Weihnachtszauber versprüht. Duft Lazlo: Thymian - Weihrauch - Leder, frischer Kräuterduft mit holzigen Noten welcher einen anschmiegsamen Kokonartigen Effekt erbringt Kilan: Weihrauch - Zedernholz - Bernstein, holziger Duft der zu Meditation einlädt Gyula: Hyazinthe - Mandelblüte - Moos, subtiler blumiger Duft, der einen Hauch von Zartheit versprüht Django: Bernstein - Zimt - Kaschmirholz, festlicher Duft für warme Winterabende _Bubbles: _ Blue, Red und Green Bubbles stechen mit deren kräftig-klaren Kristallfarben in Saphirblau, Robinrot und Smaragdgrün hervor. Mit speziell angefertigten Schablonen wurde per Hand jede einzelne Blase in das Kerzenglas eingraviert. Diese besondere Technik lässt die Blasen augenscheinlich bewegen und verleiht jedem Interieur eine magische Nuance. Duft: Blue Bubbles: Iris - Sandelholz - Vetiver, blumiger Duft der Leichtigkeit versprüht Green Bubbles: Basilikum - Rose - Moschus, frischer Duft nach Rosengarten Red Bubbles: Beeren - Jasmin - Tonkabohne, winterlicher Duft für Feiern _Roseum:_ Als Zuwachs erhält die permanente Kollektion der Exclusives eine neue Serie: Roseum, die einen neuen weiblichen Hauch zu den existierenden Ausführungen Cyprium, Aurum und Platinum verleiht. Die puder-rosafarbenen Gläser mit metallischem Finish steht als Klassiker einmalig dar und wird als Duftkerze, als 500ml Diffusor, 2Liter und 5Liter Totem erhältlich sein. Duft: Bergamotte - Zeder - Moschus, zarter Duft der einen Hauch von Weiblichkeit verteilt _Kilim:_ Inspiriert von den Verzierungen und Farben der Kelim Wollteppiche, die mit Plattstich aus Kett- und Schussfäden hergestellt werden, verinnerlicht die Duftkerze Kilim die persischen oder kaukasischen Ursprünge der nomadischen Völker. Der Siebdruckdekor der Kilim-Kerze mit farbenfrohen Blumenmustern wurde besonders von moldawischen und rumänischen Teppichen inspiriert. Duft: Bergamotte - Zeder - Moschus, harmonieren zu einem edlen Duftbouquet _Dancefloor:_ Da Party, Farbe und Freiheit die grundlegenden Themen der Winterkollektion sind, wird der Geist der Party in einer Kerze mit dem vielsagenden Namen Dancefloor veranschaulicht. Die grafischen Arbeiten wurden von der zeitgenössischen Künstlerin Sarah Morris inspiriert, die stilisierte Städte wie Lichtstrahlen malt. _Kerzen UVP: _ Bohomania Max10: 84€ /CHF86 Max16: 113€/ CHF238 Max24: 230€/ CHF245 Max35: 480€/ CHF503 Diffusor 500ml: 125€/ CHF133 Totem 2L: 370€/ CHF390 Totem 5L: 720€/ CHF756 Bubbles Max10: 105€ /CHF110 Max16: 155€/ CHF163 Max24: 305€/ CHF320 Max35: 610€/ CHF641 Kilim & Dancefloor Max10: 100€ /CHF105 Max16: 142€/ CHF149 Max24: 295€/ CHF310 Max35: 575€/ CHF604 Roseum Max10: 84€ /CHF88 Max16: 120€/ CHF126 Max24: 235€/ CHF247 Max35: 465€/ CHF488 Diffusor 500ml: 115€/ CHF121 Totem 2L: 380€/ CHF399 Totem 5L: 745€/ CHF782 Die Bohomania Collection ist ab Oktober 2022 im Handel erhältlich

email : laurence@qds-pr.com Über Baobab Collection: Genau wie die mächtigen Affenbrotbäume, die über die afrikanische Savanne wachen, zeichnen sich auch die Kerzen und Duftverteiler unserer Marke durch ihre imposante Größe und originellen Designs aus. Sie sind wahrhaft außergewöhnliche Objekte, die ein olfaktorisches und ästhetisches Erlebnis bieten.

Baobab Collection erblickte das Licht der Welt erstmals 2002 in der zauberhaften Landschaft Tansanias, einem Land, das reich an intensiven Farben und betörenden Düften ist. Unsere Inspiration für die Kollektionen von Duftkerzen und Duftverteilern finden wir auf dem afrikanischen Kontinent, doch geschaffen werden die neuen Kollektionen in Belgien, einer Hochburg für schicke und minimalistische Dekoration.

Baobab Collection erweckt mit ihren Kerzenkreationen Geschichten zum Leben, die nur darauf warten erzählt zu werden: eine Einladung zu einer Sinnesreise, bei der die Ästhetik und der himmlische Duft der Objekte miteinander verschmelzen. All unsere Materialien werden sorgfältig ausgewählt und unsere Kerzen und Duftverteiler werden nur von den besten europäischen Kunsthandwerkern mit viel Liebe hergestellt. Pressekontakt: Question de Style UG

