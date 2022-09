Startseite Was Kunststoff alles kann Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-09-13 16:46. Kunststoff ist aus dem Alltag nicht wegzudenken. Vor allem Teile, über die man kaum nachdenkt, machen unser Leben sehr praktisch. Zum Beispiel Schlauchverschraubungen - wer denkt jemals darüber nach? Im Team der CIV Gmbh aus Linz weiß man um die Bedeutung von Kunststoff. Das Unternehmen ist auf Kabeleinführungssysteme , Wellrohre und Sicherheitstechnik spezialisiert. Am besten lässt sich die Bedeutung von Kunststoff wohl am simplen Beispiel "Gartenschlauch" erklären. Ein Schlauch, gemacht aus Gummi oder Kunststoff, ist laut Definition ein flexibler länglicher Hohlkörper mit zumeist rundem Querschnitt. Erst durch die passenden Adapter an beiden Schlauchenden wird der Hohlkörper zum funktionstüchtigen Nutzobjekt in Haushalt, Industrie und Garten. Damit der Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen werden kann, braucht es stabile und zuverlässige Verschraubungen. Doch eine Schlauchverschraubung kann mehr als nur ein einfaches Verbindungsstück sein: Ein Adapter aus Kunststoff oder Metall kann aus einer Armatur mehrere Schläuche oder Geräte bedienen. Das ist zum Beispiel besonders praktisch, wenn Geschirrspüler und Waschmaschine aus demselben Wasseranschluss versorgt werden müssen. Schlauchverschraubungen gibt es in verschiedensten Gewindegrößen. Mit einem Schnellmontagesystem ist nicht einmal Werkzeug erforderlich und eine einfache Bedienung ist garantiert. Wer beispielsweise einen Gartenschlauch in der Küche anschließen möchte, um etwa warmes Wasser nach draußen zu transportieren, der braucht einen Adapter, der leicht am Küchenhahn montiert und genauso schnell wieder entfernt werden kann. Doch nicht nur im Privathaushalt finden Schlauchverschraubungen Verwendung: Auch in der Industrie, im Anlagen- und Maschinenbau, der Elektroinstallation und dem Fahrzeugbau ist dieses Werkteil ein wichtiger Bestandteil. Bei CIV hat man sich auf diese wichtigen Kunststoffteile spezialisiert und bietet zum Beispiel Schlauchverschraubungen in großer Auswahl, genauso wie Kabelverschraubungen und teilbare Kabelverschraubungen. Sie ermöglichen eine problemlose und schnelle Installation und eignen sich unter anderem zum Ersetzen fehlender oder defekter Kabelabschnitte und Kabelverschraubungen. Auf der Website www.civ.at können Interessierte die Produktkataloge anfordern oder sich mit dem Newsletter auf dem Laufenden halten lassen. Alles über Kunststoff - einfach den Profi fragen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CIV Ges.m.b.H

CIV ist Ihr Experte für Sicherheitstechnik, Verschraubungstechnik, Kabelbearbeitungstechnik, Schlauchtechnik und Installationstechnik. Neben unserem großen Angebot an Sicherheitstechnik und Relais bieten wir Ihnen auch in den Bereichen Verschraubungstechnik und Schlauchtechnik ein umfassendes Angebot an Produkten. Die CIV GmbH steht für bestes Angebot zu besten Preisen und einer Produktauswahl. Wir führen auch Produkte aus dem Bereich Verdrahtungskanäle wie Wellrohre oder Verriegelungsschalter. Abgerundet wird unser Sortiment in den Sparten Schaltungstechnik, Meldeelemente und Funkfernsteuerungen.

