Startseite Zurück zu den Wurzeln bei Lorenz Kaminbau: Ein Familienbetrieb kehrt nach Schönaich zurück Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-09-12 11:32. Nach mehr als 20 Jahren ist der traditionelle Handwerksbetrieb für Ofen- und Luftheizungsbau Lorenz nach Schönaich zurückgekehrt. Die attraktive Holz-Gewerbehalle erwartet die Kunden mit der großen Ausstellungsfläche im Gewerbegebiet Lange Betten Süd am Ortseingang von Schönaich.

Das neue Gebäude in Schönaich wurde gemäß KfW55-Standard aus Holz errichtet. Eine nachhaltige Heizung mit Hybrid-System aus Wärmepumpe und Kachelofen und eine Photovoltaikanlage versorgen das Gebäude mit Wärme und Strom. Durch die ansprechende Gebäudehülle ist der Neubau ein schmucker Blickfang am Ortseingang von Schönaich. Der Familienbetrieb Mit dem Umzug nach Schönaich sind nun Lager, Ausstellung und Büro an einer Adresse vereint und das Team von Lorenz Kaminbau ist zentral für alle Fragen und Anliegen erreichbar. Möglich wurde dieser Schritt durch die gesicherte Nachfolge, beide Kinder des Firmeninhabers sind bereits im Betrieb aktiv. Tochter Laura ist eine nicht wegzudenkende Stütze am Telefon und in der Verwaltung. Sohn Luca hat im Juli 2022 seine Ausbildung zum Ofen- und Luftheizungsbauer abgeschlossen und wird 2023 mit seiner Meisterqualifizierung für Ofen- und Luftheizungsbau starten. Geschäftsführer Thomas Lorenz ist seit 1996 Ofen- und Luftheizungsbaumeister. Mit seiner kreativen Art ist er offen für neue und innovative Ideen, was Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen begeistert. Seit fast 20 Jahren führen Anette und Thomas Lorenz die Thomas Lorenz Kachelofen- und Kaminbau GmbH gemeinsam. Annette Lorenz ist darüber hinaus im Vorstand bei den Unternehmerfrauen im Handwerk Böblingen Leonberg e.V. aktiv und hat dadurch guten Kontakt zur Handwerkskammer Stuttgart. Zum Team von Lorenz gehören fünf Ofenbauer und ein Auszubildender. Der Familienbetrieb beschäftigt ausschließlich Ofen- und Luftheizungsbauer sowie qualifiziertes Fachpersonal und zeichnet sich durch gewerkübergreifende Kreativität und Innovationen aus. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Thomas Lorenz Kachelöfen und Kaminbau GmbH

email : lorenz@der-kreative.de Über das Unternehmen Thomas Lorenz Kachelöfen und Kaminbau ist ein familiengeführter Meisterbetrieb mit Sitz in Schönaich. Das Ofenstudio Lorenz wurde 1996 in Böblingen eröffnet, seit 2003 führen Anette und Thomas Lorenz den Betrieb. Im Sommer 2022 bezog das Unternehmen seinen Neubau in Schönaich. Kreatives Ofendesign (Kachelöfen nach individuellen Wünschen), Heizkamine, Kaminöfen, Gasheizkamine, Schornsteinbau und Speicheröfen, die sich auch an das Warmwassersystem anschließen lassen, bilden das umfangreiche Angebot des Meisterbetriebs. Als innovativer Familienbetrieb zeichnet Familie Lorenz durch Kundennähe, Fachkompetenz sowie Empfehlungen einer Vielzahl von Architekten aus. Pressekontakt: PR Service Heise

