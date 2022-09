Startseite Professionelle Immobilienvermarktung aus Wiesbaden Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2022-09-08 11:50. Um eine Wohnung oder ein Haus erfolgreich zu vermitteln, kommt es wesentlich auf die Vermarktungsstrategie an. Makler Sascha Rückert aus Wiesbaden schöpft aus seiner 33-jährigen Erfahrung und wählt die passenden Methoden und Kanäle für jede einzelne Immobilie. "Jede Immobilie hat ihre eigenen Vorzüge, die wir gezielt herausarbeiten. Daraufhin erstellen wir eine Verkaufsstrategie, die genau auf die Zielgruppe zugeschnitten ist", erklärt Immobilienmakler Sascha Rückert. "Aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt sind Kaufinteressenten gerade eher zurückhaltend. Doch wenn ein attraktives Angebot lockt, finden wir immer noch schnell den passenden Käufer - vielleicht sogar unter unseren zahlreichen vorgemerkten Interessenten." Nach einer professionellen Wertermittlung, die Zustand und Lage des Objekts berücksichtigt, bestimmen die Experten einen dem Markt angemessenen Verkaufspreis. Sie ermitteln, wer als potenzieller Käufer in Frage kommt und wählen dann die geeigneten Maßnahmen zur Vermarktung aus. Mit einem hochwertigen Exposé, Anzeigen in Printmedien oder dem Internet sowie lokalen Aushängen wird der Immobilienverkauf ganz klassisch bekannt gemacht. Der erfahrene Makler Sascha Rückert setzt zusätzlich immer auf neue Wege und bietet beispielsweise virtuelle Besichtigungstouren an. Dies vereinfacht den Prozess enorm, denn der Zeitaufwand für alle Beteiligten wird maßgeblich reduziert. Die Interessenten prüfen bequem von daheim oder unterwegs, ob die Immobilie zu ihren Wünschen passt. Erst danach wird dann ein Besichtigungstermin vor Ort vereinbart und gegebenenfalls der Verkaufsabschluss in die Wege geleitet. Mehr zu Themen wie Immobilienwert Wiesbaden, Wohnung verkaufen Wiesbaden oder Immobilienmakler Mainz finden Interessierte auf https://www.rueckert-immobilien.de. Rückert Immobilien

