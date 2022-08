Startseite DOUGLAS bindet Lieferanten mit Bayards Plattform Byrd an Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-08-09 07:10. Europas führende Plattform für Premium-Beauty & Health optimiert Product Content für Filialen und E-Commerce einheitlich mit Byrd - Automatisierte Qualitätsprüfung - Schnellere Listungen _Düsseldorf, Köln, 08.08.2022_ DOUGLAS optimiert den Product Content für Stores und E-Commerce künftig einheitlich mit der Plattform Byrd von Bayard. Damit will Europas führende Plattform für Premium-Beauty & Health die Qualität ihres Product Contents effizienter gestalten und Listungen schneller durchführen. Nach einem erfolgreichen Testlauf mit ausgewählten Lieferanten im vergangenen Jahr will DOUGLAS die Plattform Byrd als Vorsystem sowohl für den Listungsprozess als auch für das Sourcing des Product Contents für das E-Commerce Geschäft einsetzen. Die Lieferanten von DOUGLAS erhalten so künftig die Möglichkeit, ihre Produktstammdaten entweder über die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform Byrd oder über einen Excel-Upload an DOUGLAS zu übermitteln. Sowohl bei der manuellen Erfassung als auch beim Excel-Upload in Byrd erhalten Lieferanten ein unmittelbares Feedback auf die Qualität ihrer Daten. So können diese frühzeitig korrigiert werden, bevor DOUGLAS die Daten entgegennimmt. Darüber hinaus haben Lieferanten im weiteren Projektverlauf auch die Möglichkeit, ihre Daten über den GDSN-Datenpool an DOUGLAS zu übertragen. Unabhängig vom Übertragungsweg werden die Daten in Byrd aggregiert in die DOUGLAS-Systeme übertragen und automatisiert auf Vollständigkeit und Qualität überprüft. So kann der Artikelanlageprozess schneller und effizienter umgesetzt werden. Neben der Aggregation und Validierung der Daten aus unterschiedlichen Quellen übernimmt Byrd bei DOUGLAS auch die Aufgabe, alle Produktstammdaten und die Content Syndication zu vereinheitlichen. Das System versorgt somit die nachgelagerten Systeme, wie unter anderem SAP für den Listungsprozess sowie die Online-Shop-Lösungen, mit qualitativ hochwertigem Product Content. Durch die Kooperation auf der Plattform Byrd werden manuelle Reklamationen ersetzt. Dazu zählen zum Beispiel die Beanstandungen unvollständiger oder fehlerhafter Daten via Email bei Lieferanten. Auch erforderliche Dokumente wie Sicherheitsdatenblätter zur Übermittlung sicherheitsbezogener Informationen über Stoffe und Gemische wird Byrd verarbeiten. Die SAP-basierten Stammdatensysteme werden automatisiert aus Byrd mit den qualitätsgeprüften Daten im SAP-Datenstandard versorgt. "Wir reagieren flexibel auf die sich immer schneller ändernden Wünsche unserer Kund*innen in unseren Filialen und in unserem Onlineshop", sagt Christian Brand, IT Manager bei DOUGLAS. "Dies führt zu steigenden Anforderungen und zu häufigeren Veränderungen im Sortiment. Byrd hilft uns, die Listungsentscheidungen und Artikelanlageprozesse schneller umzusetzen und unseren Geschäftspartnern die Übermittlung neuer Produktdaten qualitätsgeprüft zu erleichtern." Erste Lieferanten sollen Byrd bereits im laufenden Geschäftsjahr nutzen können. Auch ein internationaler Roll-Out ist in weiteren Projektphasen geplant. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bayard Consulting

