Startseite Landhotel des Bohrerhofs im Freiburger Großraum ( Südschwarzwald ) steht kurz vor der Eröffnung Mitte September 2022 Pressetext verfasst von HorstWerner am Fr, 2022-08-05 08:38. Die Bohrerhof GmbH hat noch wenige grundschuldbesicherte Kapitalanlagen mit 5 % Festzinsen p.a. zu vergeben. Nutzen Sie Ihre Renditechancen. Das Landhotel des Bohrerhofs im Markgräflerland mit 64 Zimmern in nachhaltiger Bauweise errichtet, wird Mitte September 2022 eingeweiht; siehe auf der Webseite (https://www.bohrerhof.de/landhotel/ ). Das Hotel wurde in dreigeschossiger Holzbauweise erstellt ( weiteres Bildmaterial finden Interessenten auf www.bohrerhof.de ). Es sind 64 Zimmer vorhanden, davon ein Spezialzimmer für Gäste mit Behinderung und 16 Familienzimmer. Neben einer Lobby sind Seminarräume und Seminar-Möglichkeiten im Outdoor-Bereich vorhanden. Alle Zimmer im Erdgeschoß haben eine Terrasse und in den oberen Stockwerken einen geräumigen Balkon, der jeweils nach Süd-Osten oder Süd-Westen ausgerichtet ist. Es wurden Pkw- und Bus-Parkplätze angelegt; ferner Stellplätze für Wohnwagen. Daneben sind E-Ladestationen für Pkw und E-Bike-Ladestationen für Fahrräder vorhanden. Es wurde für eine nachhaltige Bauweise gesorgt. Die Baustoffe bestehen überwiegend aus heimischer Tanne und Fichte als Tragwerk, Dämmungen und Fassadenbekleidungen stammen aus dem nahen Schwarzwald. Es wurden 1.500 Kubikmeter Bauholz verarbeitet und 1.200 Kubikmeter Holzfaserdämmung verbaut. Alle Baustoffe sind zertifiziert gemäß der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Energie Management: Zu 80 Prozent autark durch Grundwassernutzung, Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage. CO2 Bilanz: Einsparung durch den Werkstoff Holz etwa 2.700 Tonnen CO2. Einsparung von Holzbauweise gegenüber Stahlbetonbauweise (keine Verwendung von Zement) 1.800 Tonnen CO2. In Summe: Etwa 4.500 Tonnen CO2-Einsparung durch die Wahl des Baustoffes Holz. Durch den laufenden Betrieb der technischen Gebäudeausstattung (Heizen / Kühlen) werden gegenüber einem klassischen Heiz-/ Kühlsystem pro Jahr etwa 35 Tonnen CO2 eingespart, durch die Photovoltaik-Anlage mit 620 kW pro Jahr werden 500 Tonnen CO2 vermieden. In Summe: Jährliche Einsparung von 535 Tonnen CO2. Die Bohrerhof-Gruppe als landwirtschaftlicher Betrieb ist mit über 200 Hektar Fläche ein alteingesessenes Familienunternehmen im Markgräflerland ( D-79258 Hartheim im Dreiländer-Eck Deutschland-Frankreich-Schweiz ) und hat sich als Frischwaren- und Gemüseproduzent einen hohen regionalen Bekanntheitsgrad erarbeitet. Die Bohrerhof GmbH ist mit ihren landwirtschaftlichen Produkten und der Erzeugung in der Region unter eigener Marke, sowie der Marke „Unsere Heimat“ langjähriger Partner der EDEKA Südwest und erzielte damit in 2021 wiederum einen großen Umsatzzuwachs auf über Euro 5 Mio. Ein Teil der Qualitätsprodukte werden im hofeigenen Landmarkt sowie über regionale Händler - ausgeliefert mit einer eigenen Transportabteilung - vertrieben. Das Motto der Bohrerhof-Gruppe als Familienunternehmen lautet "feldfrisch auf den Tisch des Verbrauchers". Der Betrieb hat sich auf fünf verschiedene Gemüse- und Salatspezialitäten fokussiert. Das Spitzenprodukt ist der Premiumspargel. Die Frische der Produkte wird durch eine firmeneigene Logistik und stundennahe Anlieferung nach Aberntung ermöglicht. Zudem betreibt die Familie Bohrer einen hofeigenen Landmarkt sowie einen gastronomischen Betrieb mit über 65.000 Gästen pro Jahr. Seit über 40 Jahren in der Landwirtschaft, ist die Familie Bohrer mit ihren erwachsenen Kindern längst einer der großen regionalen Gemüseproduzenten in Baden-Württemberg nahe der Schweizer Grenze. Ihr Zucchini, Kürbis, Chicorée und Feldsalat spielen in der ersten Liga und ihr Spargel ist eine Klasse für sich. Neu im Anbau befinden sich auch Erdbeeren. Kein Edeka-Markt in der süd-badischen-württembergischen Region will auf den berühmten Bohrerhof-Spargel verzichten. Der Bohrerhof (45 Angestellte + saisonale Erntemitarbeiter) ist bekannt für seinen gläsernen Betrieb und den Landmarkt mit eigenen, sowie regionalen Produkten. Das hofeigene Restaurant „Bohrers“ schräg gegenüber vom Landmarkt bringt diese Köstlichkeiten als feine Landküche für die Gäste – die auch zu einem Großteil aus der Schweiz kommen - auf den Teller. Der Bohrerhof ist im Dreiländereck Deutschland / Schweiz / Frankreich ein Ausflugsziel über die Grenzen hinaus, insbesondere aus dem nahegelegenen Elsass und der Schweiz kommen sehr viele Gäste. Bevorzugtes Ausflugsziel ist seit fast 20 Jahren die große Kürbiswelt (jährlich wechselndes Thema) mit Kürbiskunst auf dem ganzen Hofgelände. Das Wachstum der letzten 12 Jahre hin zur heutigen Betriebsgröße fand dabei zum überwiegenden Teil ohne Bankenfinanzierungen über private Investoren als Freunde und Gäste des Hauses statt. Die bisherigen Beteiligungsangebote über Genussrechte und Nachrangdarlehen wurden im Frühjahr 2018 von einer grundschuldbesicherten Kapitalanlage mit 5 % Festverzinsung p.a. abgelöst. In das LandLive Projekt kann von interessierten Anlegern weiterhin investiert werden. – Das grundschuldbesicherte Darlehens-Beteiligungsangebot wurde erarbeitet und wird unterstützt von der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Interessenten wenden sich für die letzten Angebote der grundschuldbesicherten Kapitalanlagen direkt an info@bohrerhof.de und/oder fordern Zeichnungsunterlagen bzw. Informationen an von pbohrer@bohrerhof.de . Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten