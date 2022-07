Startseite Weiss-Institut - Rauchwaren-Konsum steigt auch 2022 weiter an! - Wie komme ich aus dieser Suchtfalle heraus? Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-07-19 18:10. Verlassen Sie die Stress-Rauch-Stress-Falle!

Die Weiss-Methode, ein natürlicher Weg, um wieder Nichtraucher*in zu werden

Das Buch von Amir Weiss "Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen" Düsseldorf: " Ein Drittel qualmt: Der Anteil der Raucher in Deutschland steigt weiter. Er liegt derzeit bei den Menschen über 14 Jahren bei fast 33 Prozent, wie aus der repräsentativen Langzeitstudie "Deutsche Befragung zum Rauchverhalten" (Debra) hervorgeht." "Vor der Corona-Pandemie (Ende 2019 und Anfang 2020) lag der Anteil der Raucherinnen und Raucher in der Bevölkerung ab 14 Jahren noch bei etwa 26 bis 27 Prozent. Ende 2021 war die Quote dann schon auf 30,9 Prozent gestiegen. Es sei eine erschreckende Entwicklung, sagt der Epidemiologe und Debra-Leiter Daniel Kotz der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai 2022." Auch aufgrund weiter steigender Tabakpreise wünschen sich zurzeit immer mehr Menschen, mit dem Rauchen aufhören zu können. Das ist nicht nur aus Kostengründen eine gute Entscheidung. Denn gerade das Rauchen stresst den bereits gestressten Menschen, dessen Entscheidungsfreiheit durch das Empfinden, rauchen zu müssen, um sich entspannen zu können, zusätzlich noch mehr eingeschränkt wird. Gesundheitliche Auswirkungen kommen hinzu, der morgendliche Husten, Kurzatmigkeit nach ein bis zwei Stockwerken Treppensteigen und andere unangenehme "Nebenwirkungen", durch die der strapazierte Körper signalisiert, dass ihm das Rauchen nicht wohltut. Chronisches Rauchen kann längerfristig auch ernsthafte Herz-Kreislauf und Lungen-Erkrankungen verursachen. Umso erstaunlicher ist es zu beobachten, wie schnell, leicht, gut und gern sich der ganze Mensch erholt, wenn es gelingt, mit dem Rauchen aufzuhören und dann nicht mehr zu dieser Gewohnheit und Sucht zurückzukehren. Vielleicht konnten auch Sie bereits diese Erfahrung genießen? Intensivierung des Geruchs- und Geschmack-Sinns, ruhigerer Nachtschlaf, Verbesserung des Atemvolumens, der Fitness und Leistungsfähigkeit insgesamt, reinere Haut, mehr Lebensfreude. Von diesen und noch mehr erstaunlichen Veränderungen berichten auch unsere Teilnehmer*innen nach ihrerRaucher-Entwöhnung im Weiss-Institut. Das Rauchen ist eine von vielen Alltags-Gewohnheiten und Süchten unserer heutigen Zeit, in der die Menschen immer schneller, lauter, noch mehr konsumierend, anscheinend unersättlich nach der Befriedigung von gestern noch unbekannten Bedürfnissen streben, die uns von der Werbung auf allen Kanälen Tag und Nacht suggeriert werden. Auch daran haben wir uns gewöhnt. Dadurch gerät jedoch die Besinnung auf das eigentliche Leben, das in uns wohnt und Zeiten der Stille, Erholung und auch der psychischen Regeneration benötigt, immer mehr in Vergessenheit. Subjektiv spüren wir dann so etwas wie einen unbestimmten andauernden Stress, dessen Ursache nicht mehr erkannt und zugeordnet werden kann. Amir Weiss erforscht bereits seit 40 Jahren aus bioenergetischer Sicht den Teufelskreis von Stress und Sucht: "Es ist zunächst der alltägliche Stress, an den wir uns gewöhnt haben. Unbemerkt kann Stress selbst zur Sucht werden. Ohne permanente Spannung beginnt man sich zu langweilen und sucht zusätzliche Anregung. So beginnt eine Dauer-Überspannung. Das natürliche Bedürfnis, sich zu entspannen und auszuruhen, ist nicht mehr zu spüren und zu befriedigen. Und so steigt der Stresspegel weiter. Ein Teufelskreis, erst recht, wenn Menschen beginnen, mit Hilfe von Stimulanzien den Stress kontrollieren und vermindern zu wollen. Auf diese Weise entsteht ein Stress-Sucht-Stress-Kreislauf." Im Dezember 2020 hat Amir Weiss sein erstes Buch über seine Arbeit veröffentlicht: "Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen". Sein Buch ermutigt dazu, die Kraft zur inneren Freiheit gerade jetzt neu zu entdecken und das Abenteuer einzugehen, die Stress-Sucht-Falle hinter sich zu lassen. Er lädt dazu ein, ohne schädigende Stress-, Ess- und andere Gewohnheiten so zu sein, wie wir ursprünglich geschaffen sind, als einzigartige menschliche Wesen. Die Zeit des äußeren Stillstandes kann zu einer Zeit innerer Befreiung werden, um zu erkennen, was im eigenen Leben wirklich wichtig ist. Zentrale Fragen können sein: Was bremst mein Leben? Welchen Ballast möchte ich abwerfen? Wodurch werden meine Lebensfreude, Gesundheit und Verbundenheit mit anderen Menschen und Natur eingeschränkt? Hier geht's zum Buch . Und hier finden Sie die Video-Rezension eines Lesers . Erfahren Sie auch auf unserer Webseite mehr darüber, wie das Weiss-Institut bei der Entwöhnung vom Rauchen Unterstützung anbietet. 