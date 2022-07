Startseite FRENZEL Grapefruit ist jetzt auch bei locallife erhältlich Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-07-18 08:22. FRENZEL GRAPEFRUIT - der fruchtige Shot von FRENZEL. Fruchtig. Herb. Lecker. ist ab sofort auch bei locallife erhältlich. Das ideale Wassersportparadies? Wo findest Du das? Du kennst die raue Nordsee,

Du hast die dänische Südsee erkundet,

Du kennst den EINEN Surfspot,

Du kennst die lauschigsten Buchten, um vor

Anker zu gehen. Und? In Deinem Kopf? FRENZEL Grapefruit ist nicht nur ein fruchtig-herber Likör.

Er ist eine flüssige Zeitmaschine. Er bringt Dich mit einem Schluck an die schönsten Surf- und Segelreviere;

lässt alte Geschichten aufleben,

die Du mit Deinen Freunden bei Deinen Abenteuern erleben durftest! Er lässt Dich das Tagesgeschehen vergessen

und den wohlverdienten Feierabend genießen. Schon das Öffnen der Flasche und das daran riechen

wird Dir wieder das Urlaubsgefühl vermitteln. FRENZEL Grapefruit lässt sich wunderbar als Shot

nach dem Einlaufen und dem Klarmachen an Deck genießen. Oder nach einem gelungenen Tag mit der perfekten Welle

den Sonnenuntergang am Strand genießen. Der FRENZEL Grapefruit ist das ideale Getränk für die kommenden heißen Abende, z.B. als Cocktail Søren "Ein leichter Cocktail, ideal um heiße Sommertage in guter Gesellschaft auf der Terrasse zu genießen" 4 CL Frenzel Grapefruit 12 CL Tonicwater WildBerry ½ Limette 2 Teelöffel Rohrzucker Crushed Ice Zubereitung Als Erstes kommen Rohrzucker und die halbe Limette geviertelt in ein Longdrinkglas. Die Limette wird leicht zerdrückt. In das Glas wird Frenzel Grapefruit gegeben und das Ganze wird mit Eis aufgefüllt, zum Schluss geben wir noch das Tonicwater hinzu. Bei Locallife kaufen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland fon ..: 02022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com Angaben gemäß § 5 TMG

