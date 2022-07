Startseite Fasihi GmbH sucht IT-Kooperationspartner für die Produktinnovation Fasihi eXperience Platform Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-07-13 07:37. Das Software-Haus Fasihi GmbH aus Ludwigshafen sucht IT-Vertriebspartner zur Erweiterung des Geschäftsfeldes national und international. Mit neuer Lösung für mittelständische und große Unternehmen will das Software-Unternehmen Geschäftsfeld erweitern Das Ludwigshafener Software-Unternehmen Fasihi GmbH will sein Geschäftsfeld national und international erweitern und sucht kompetente IT-Vertriebspartner für die Produktinnovation Fasihi eXperience Platform und weitere Lösungen für mittelständische und große Unternehmen. Fasihi ist seit über 30 Jahren mit eigenen Produkten und hoher Kundenzufriedenheit erfolgreiche im IT-Bereich tätig. Mit einer einzigartigen innovativen IT-Plattform auf Cloud-Basis stellt Fasihi Mitarbeitenden in mittelständischen und großen Unternehmen unterschiedlicher Branchen leicht bedienbare digitale Arbeitsplätze zur Verfügung. Das Unternehmen wurde mehrfach mit renommierten Preisen (Innovationspreis Rheinland-Pfalz, Großer Preis des Mittelstandes, Focus-Wachstumschampion) ausgezeichnet. * Mehr als 100.000 Nutzer verschiedener Unternehmen erledigen ihre tägliche Arbeit mit der IT- Plattform Fasihi Enterprise Portal (FEP)

* An die 150 Produktionsbetriebe arbeiten mit der modernen Software für EHS-Management

* Neuestes Produkt ist die Fasihi eXperience Platform, der digitale Arbeitsplatz in der Cloud für mittelständische und große Unternehmen

* Zahlreiche weitere Lösungen ergänzen das Produktportfolio

* Das digitale Assistenzsystem von Fasihi für Produktionsbetriebe wurde in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit dem Fraunhofer Institut zur Marktreife gebracht

* Als Mitglied des Konsortiums Digital Data Chain - Die Digitale Datenkette (DDC) berät Fasihi namhafte Unternehmen, die sich mit Fragen der schnellen und effizienten Umsetzung von Industrie 4.0 auseinandersetzen "Bei der Entwicklung von IT-Lösungen sind wir stark. Wir suchen einen genauso starken Kooperationspartner als Investor für Marketing und Vertrieb zur Erweiterung unseres Geschäftsfeldes national und international", so Geschäftsführer Rolf Lutzer. Weitere Informationen unter www.fasihi.net

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Fasihi GmbH

Herr Hermann Martin

Ludwig-Reichling-Straße 6

67059 Ludwigshafen

Deutschland fon ..: 0621-5200780

web ..: http://www.fasihi.net

email : martin@fasihi.net Über die Fasihi GmbH: Die 1990 in Ludwigshafen/Rhein gegründete Firma Fasihi ist ein anerkannter Spezialist in der Informations- und Kommunikationstechnologie und bietet effiziente Lösungen zur Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit der webbasierten Portaltechnologie, für die das Unternehmen die Gütesiegel "Software Made in Germany" und "Software Hosted in Germany" erhielt, lassen sich anspruchsvolle firmenindividuelle Lösungen für Informations- und Kommunikationsanforderungen großer und mittlerer Unternehmen aller Branchen erfüllen. Das von Fasihi entwickelte Konzept zur Sicherheit durch Verschlüsselung und Klassifizierung von Daten wurde mit dem Innovationspreis 2011 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und ist Bestandteil aller Software-Lösungen. 2014 wurde dem Unternehmen der Große Preis des Mittelstandes Rheinland-Pfalz verliehen, 2016 erhielt es die Ehrenplakette des Wettbewerbs und 2021 den Großen Preis des Mittelstandes auf Bundesebene. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter, größtenteils Internettechnologie-Spezialisten. Das starke Team mit seinen langjährigen Erfahrungen sowie die innovativen Lösungen sind die Garanten für weitere Erfolge heute und in Zukunft. Weitere Informationen unter www.fasihi.net Pressekontakt: Fasihi GmbH

Herr Hermann Martin

Ludwig-Reichling-Straße 6

67059 Ludwigshafen fon ..: 0621-5200780

email : martin@fasihi.net Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten