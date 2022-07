Startseite Überarbeitung der Übertragung von Unternehmerpflichten - Arbeitsschutz und Umweltschutz Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-07-11 10:49. Der Mustertext "Übertragung von Unternehmerpflichten - Arbeitsschutz und Umweltschutz" wurde inhaltlich leicht überarbeitet und auf YUMPU veröffentlicht. Nachstehend ein Auszug: Mustertext "Übertragung von Unternehmerpflichten - Arbeitsschutz und Umweltschutz" … Arbeitsschutz und Umweltschutz

(Ergänzung zum Arbeitsvertrag) Vorname Nachname, Bereich / Abteilung AA Hiermit übertrage ich, Vorname Nachname, Geschäftsführer, für den Bereich / Abteilung die dem Unternehmer hinsichtlich des Arbeitsschutzes (Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren) und des Umweltschutzes obliegenden Pflichten an Vorname Nachname: 1. Aufgaben (Rangfolge ohne Wertung) Vorname Nachname hat im Rahmen seiner betrieblichen und finanziellen Kompetenzen in eigener Verantwortung insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass * die gesetzlichen Vorgaben (Arbeitsschutzrecht, Abfallrecht, Wasserrecht, Immissionsschutzrecht, …) und betrieblichen Regelungen (Brandschutzordnung, Betriebsanweisungen, Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, …) beachtet und angewendet werden. Dieses ist regelmäßig stichprobenartig zu kontrollieren und zu dokumentieren.

* die Gefährdungsbeurteilungen unter Beteiligung der betroffenen Beschäftigten sowie die Beurteilung von Umweltrisiken durchgeführt, dokumentiert und regelmäßig fortgeschrieben und Maßnahmen zur Minimierung festgelegt werden. Gegebenenfalls bestehen Anzeigepflichten, über die der Vorgesetzte / Betriebsleitung unverzüglich zu informieren ist.

* für den Verantwortungsbereich Betriebsanweisungen erstellt, die Mitarbeiter hierin vor Arbeitsaufnahme und danach mindestens jährlich nachweislich unterwiesen werden und deren Anwendung und Umsetzung anlassbezogen und regelmäßig kontrolliert wird.

* notwendige Mittel (z. B. Arbeitsmittel; Erste-Hilfe-Mittel; persönliche Schutzausrüstung; Mittel zum Schutz von Boden, Luft und Wasser) beschafft und zur Verfügung gestellt, dazugehörige Unterlagen in deutscher Sprache (z. B. CE-Dokumentation, Betriebsanleitungen, Zulassungsbescheide) vorgehalten, die Mittel regelmäßig nachweislich fachkundig überprüft und diese entsprechend den Weisungen von den Mitarbeitern verwendet werden.

* festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt oder entsprechende Informationen zur Einleitung von Maßnahmen zu deren Beseitigung unverzüglich weitergegeben werden.

* Prüfbücher für prüfpflichtige Anlagen geführt werden.

* … … Der interessierte Leser hat die Möglichkeit, den Mustertext als ePaper auf YUMPU zu lesen oder kostenfrei herunterzuladen. Ich wünsche Ihnen gute Erkenntnisse und

verbleibe auf das Herzlichste

Ihr

