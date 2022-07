Startseite Jetzt wird es süß Pressetext verfasst von Kummer am Mi, 2022-07-06 06:41. In „Kummers süße Verführungen“ finden Sie köstliche Rezepte für kleine und große Schleckermäulchen.

Egal ob Waffeln, Pfannkuchen, Crêpes, Fingerfood, Aufläufe, Desserts oder Marmelade, hier ist für jede Naschkatze etwas dabei. Sie wissen ja, Süßes bewegt die Sinne, ist wunderbar verführerisch, angenehm schmeckend und macht uns glücklich und zufrieden.

Und diejenigen, die aus was für Gründen auch immer darauf achten, nicht so viel Industriezucker/raffinierten Zucker zu sich zu nehmen, entdecken in diesem Büchlein schmackhafte Gerichte, die ihren Reiz haben und himmlisch lecker sind.

Kummers wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

Auch als E-Book erhältlich! Rezepttipp: Aprikosen-Nuss-Bällchen (© Kummers süße Verführungen, Britta Kummer)

100 g getrocknete Aprikosen

100 g Rosinen

100 g gehackte Nüsse

100 g Mandeln

Zubereitung:

Mandeln sehr fein malen.

Aprikosen, Rosinen und Nüsse in einer Küchenmaschine fein zerkleinern.

Mit feuchten Händen Bällchen daraus formen und diese in den Mandeln wälzen. Rezeptliste:

Waffeln: Haferflocken-Waffeln, Mandel-Waffeln, Dinkel-Quark-Waffeln, Butter-Vanille-Waffeln, Mais-Waffeln, Puderzucker-Waffeln, Zimt-Waffeln, Waffeln mit Pflaumenkompott, Weihnachtswaffel

Pfannkuchen: Quark-Apfelmus-Pfannkuchen, Haferflockenpfannkuchen mit Zimt und Zucker, Bananen-Pfannkuchen, Apfel-Pfannkuchen, Blaubeer-Pfannkuchen, Preiselbeeren-Pfannkuchen, Birnen-Grieß-Pfannkuchen, Nuss-Nougat-Pfannkuchen, Pfannkuchen mit Ahornsirup, Honig-Schoko-Pfannkuchen, Pfannkuchen-Röllchen

Crêpes

Fingerfood: Aprikosen-Nuss-Bällchen, Honig-Riegel. Schoko-Walnüsse, Müsli-Bällchen, Karamell-Smacks, Rosinen-Kokos-Kugeln, Schoko-Erdbeeren

Aufläufe: Himbeer-Auflauf, Aprikosen-Grieß-Auflauf, Blaubeer-Auflauf, Birnen-Auflauf, Bananen-Schoko-Auflauf, Erdbeer-Kokos-Auflauf, Milchreis-Auflauf

Dessert: Weintrauben-Dessert, Himbeer-Quark-Dessert, Joghurt-Walnuss-Dessert, Johannisbeer-Joghurt-Dessert, Kiwi-Chiapudding, Pfirsich-Amaranth-Dessert, Schoko- Dessert, Amarettini-Mascarpone- Dessert, Knusper-Quark

Marmelade: Apfel-Möhre, Sauerkirsche-Erdbeere, Pflaume-Preiselbeere-Zimt, Grapefruit-Granatapfelkerne, Süßkirsche-Anis, Erdbeere-Pfirsich-Aprikose, Heidelbeere-Apfelmus, Pflaume-Ananas, Süßkirsche-Kürbis, Sauerkirsche-Preiselbeere-Zimt, Himbeere-Marzipan, Granatapfelkerne-Ananas-Zimt, Sauerkirsche-Aprikose, Pflaume-Lebkuchengewürz-Zimt, Kiwi-Erdbeere-Pfefferminze

Zuckerarm: Joghurt-Himbeer-Dessert, Erdbeer-Dessert, Heidelbeer-Haferflocken-Dessert, Erdbeerquark mit Sojaflocken, Warme Bananen-Pistazien-Bällchen, Apfel-Küchlein, Beeren-Baguette, Bananen-Plätzchen, Apfelmus-Haferflocken-Plätzchen, Honig-Plätzchen, Mandarin-Orangen-uffins, Apfelmus-Muffins Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.

Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur. Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/