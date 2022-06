Startseite Cosmino: Großes Interesse für die Cosmino Montagelösung auf dem 32. Deutschen Montagekongress in Augsburg 2022 Pressetext verfasst von COSMINO2019 am Mi, 2022-06-15 12:18. Unter dem Thema „agieren statt reagieren – resiliente Montage in unsicheren Zeiten“ fand am 1. und 2. Juni 2022 in Augsburg der 32. Deutsche Montagekongress statt. Unser Product Manager Matthias Kohlbrand lieferte mit seinem Vortrag „Wie eine intelligente Softwarelösung Montage-Mitarbeiter entlastet und Fehler reduziert“ einen wichtigen Beitrag. Aufgezeigt wurde:

• wie Montagevorgänge mit hoher Varianz oder bei Losgröße 1 reibungslos und fehlerfrei stattfinden,

• wie nicht lineare und mehrstufige Montageabläufe zuverlässig gesteuert werden,

• wie das Zusammenspiel von Montagevorgang und Materialbereitstellung in der MES-gelenkten Fabrik funktioniert. Die Vorteile des Cosmino ManufacturingManager haben interessierte Teilnehmer auf dem Cosmino-Stand der begleitenden Fachausstellung selbst ausprobieren können. Mit Unterstützung des Werker-Assistenzsystems wurden sie angeleitet, ein Spielzeugauto fehlerfrei zusammenzubauen. Der ManufacturingManager als wichtiger Part eines MES-Systems und intelligente I4.0-Lösung für die Produktion stieß auf großes Interesse. So wurden viele Kontakte geknüpft und Ideen ausgetauscht. Auch im September 2022 nimmt die COSMINO AG wieder an einem SV-Kongress teil: am 20. und 21. September in Nürnberg: 17. Kongress Digitale Fabrik. Dort stellt Matthias Kohlbrand das Thema „Digitaler Zwilling als intelligent steuernde Datenplattform“ vor. Möchten Sie noch mehr über unser Unternehmen oder unsere Produkte erfahren, schauen Sie einfach auf "Cosmino" vorbei. Wir freuen uns auf Sie! Über COSMINO2019 Komplettes Benutzerprofil betrachten