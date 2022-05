Startseite Mit einer Wertermittlung in den Immobilienverkauf starten Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2022-05-27 12:07. Haben sich Eigentümer dazu entschlossen, ihre Immobilie zu verkaufen, möchten sie für diese einen möglichst hohen Preis erzielen. "Damit das gelingt, sollten sie zunächst eine professionelle Wertermittlung eines Experten durchführen lassen", meint Inhaber und Immobilienprofi Mike Schneider von der msi - Mike Schneider Immobilien GmbH mit Sitz in Alsfeld. "Eigentümer, die ihre Immobilie vor Jahrzehnten erworben haben, wissen oft nicht, was diese aktuell wert ist", weiß Mike Schneider. Die Folge: Sie gehen von einem zu hohen oder zu niedrigen Preis aus. Doch bei einem Privatverkauf hätte beides Konsequenzen: "Ein zu hoher Angebotspreis schreckt Kaufinteressenten ab. Sie werden sich nach günstigeren Vergleichsangeboten umsehen", so der Immobilienprofi, "ein zu niedriger Angebotspreis lässt hingegen Rückschlüsse auf Mängel zu". In beiden Fällen werden Kaufinteressenten also möglicherweise keine Besichtigungstermine vereinbaren. Damit die Immobilienvermarktung nicht bereits von vorneherein scheitert, bieten Mike Schneider und seine Kollegen Eigentümern eine professionelle Wertermittlung an. Dabei kommen das Vergleichswertverfahren, das Sachwertverfahren oder das Ertragswertverfahren - oder eine Kombination dieser - zum Einsatz. Für das Vergleichswertverfahren, das unter anderem zur Wertermittlung bei Eigentumswohnungen dient, werden Werte vergleichbarer Immobilien herangezogen. Sind keine Werte vergleichbarer Immobilien vorhanden, kann auch das Sachwertverfahren zur Wertbestimmung selbstgenutzter Immobilien eingesetzt werden. Bei diesem werden anhand von Statistiken auf Basis der Bruttogeschossfläche unter anderem die wertrelevanten Normalherstellungskosten der Immobilie berechnet. Zur Wertermittlung bei Gewerbeimmobilien kommt das Ertragswertverfahren zum Einsatz. Dazu prüfen die msi-Makler unter anderem die Jahresnettomiete und den Liegenschaftszinssatz. "Nachdem wir den Immobilienwert professionell ermittelt haben, legen wir einen optimalen Angebotspreis fest", erklärt Mike Schneider, "ich bin überzeugt davon, dass wir die Immobilien so zügig zwischen Eigentümern und Kaufinteressenten vermitteln können". Beauftragen Eigentümer die msi-Makler mit dem Immobilienverkauf, übernehmen sie neben der Wertermittlung auch den Rest des Verkaufsprozesses: Sie kümmern sich unter anderem um die Vermarktung, die Kaufinteressentensuche sowie die Immobilienübergabe. Mehr Informationen zum Thema oder auch zu Immobilienmakler Homberg Ohm, Immobilienmakler Schwalmstadt, Makler Kirchhain und mehr gibt es auf https://www.msi-hessen.de/. msi - Mike Schneider Immobilien GmbH

