Startseite Livestream Hornissen Volk (Vespa crabro) Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2021-08-21 16:18. Live ins Hornissen Nest sehen

www.live-hornissen.ch Hornissen sind wichtige Insekten Vertilger.

Ein Hornissen Volk kann bis zu 500g Insekten pro Tag verspeisen. Je nach Stärke und Größe des Volkes.

Dieses Jahr konnten Hornissen aufgrund der Wetterverhältnisse weniger gut bauen.

Die Futter Knappheit spürten nicht nur die Hornissen, auch die Fledermäuse konnten keine Nahrung finden und mussten ihren Nachwuchs verhungern lassen. Wie bauen die Hornissen im Nest?

Ein Projekt von der Imkerei Hablützel mit Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich und Grünstadt Zürich machen es möglich via Livestream in ein umgesiedeltes Hornissen Nest sehen. Eine Kamera wurde unterhalb des Nestes platziert, die andere beim Einflugloch. www.live-hornissen.ch Die Anlage ist Solar betrieben und via Mobile Internet angeschlossen. Damit die Tiere nicht durch elektronische Geräte gestört werden und die Anlage Energie sparen kann, ist der Livestream täglich von 06:30 - 21:00 in Betrieb. Über Nacht wird er ausgeschaltet. Sponsoren die das Projekt ermöglicht haben:

Hauptsponsor: Imkerei Hablützel, Tierrettung von Bienen Wespen und Hornissen

Hauptsponsor: Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich Weitere Sponsoren:

difobser (Digitaler Foto und Bilderservice)

Pool Informatik

Grün Stadt Zürich

Sitrac (Sicherheit und Video Anlagen)

Trend Commerce AG Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten die dieses Projekt möglich gemacht haben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Live-hornissen.ch / Imkerei Hablützel

Herr David Hablützel

Hauptstrasse 7

8252 Schlatt

Schweiz fon ..: 0041793464543

web ..: http://www.live-hornissen.ch

email : info@umsiedlungen.ch Imkerei Hablützel, Bienen Wespen und Hornissen Tierrettung "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Live-hornissen.ch / Imkerei Hablützel

Herr David Hablützel

Hauptstrasse 7

8252 Schlatt fon ..: 0041793464543

web ..: http://www.live-hornissen.ch

email : info@umsiedlungen.ch Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 168 Benutzer und 987 Gäste online.