Startseite Immobilien effizient vermarkten Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2021-08-20 11:44. "Familien suchen oft nach einem größeren Haus mit Garten, Senioren nach einer barrierefreien Wohnung in sehr guter bis guter Lage und Auszubildende benötigen häufig schnell Wohnraum, der noch dazu günstig ist", weiß Markus Neumann, Prokurist bei der NEUMANN Immobilien GmbH, "natürlich lassen sich diese Aussagen nicht pauschalisieren". So werde es immer auch Familien geben, die mit wenig Platz auskommen, Senioren, die problemlos in ein oberes Stockwerk gelangen können und Auszubildende, die bereits eine größere Summe für eine Investition in eine Wohnimmobilie angespart haben. Daher gilt es, die passende Zielgruppe bzw. die passenden Kaufinteressenten aus der hauseigenen Käuferkartei oder andere Kaufinteressenten vor der Vermarktung gezielt herauszufiltern bzw. festzulegen. "Unsere Kunden aus unserer Käuferkartei sprechen wir gerne mit individuellen Mailings an", verrät Markus Neumann, "der Vorteil hierbei ist, dass wir genau wissen, welcher Kunde sich für welche Immobilie interessieren könnte". Denn die Wünsche zur Größe, Ausstattung und Lage der Immobilie sowie die Preisvorstellungen haben die Mitarbeiter der NEUMANN Immobilien GmbH bereits vorab akribisch festgehalten. Neben individuellen Mailings kommen aber auch andere Vermarktungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Verteilung von Flyern oder Aushängen oder das Aufstellen von Verkaufsschildern zum Einsatz. "Diese Maßnahmen nutzen wir besonders dann, wenn wir Kaufinteressenten in der Region, vielleicht sogar in der Nachbarschaft, vermuten", erklärt Markus Neumann. Für alle Zielgruppen sei darüber hinaus ein aussagekräftiges Exposé wichtig, in dem neben wichtigen Immobiliendaten auch professionell angefertigte Objektfotos der Immobilie präsentiert werden. Eigentümer, die Unterstützung bei der Vermarktung bzw. beim Verkauf ihrer Immobilie benötigen, können sich kostenlos und unverbindlich von den Immobilienmaklern aus Villingen-Schwenningen beraten lassen. Erreichbar sind sie von montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 12 sowie von 14 bis 17.30 Uhr und freitags von 9 bis 12 sowie von 14 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 07720/31511. Weitere Informationen zum Thema sowie zu Haus verkaufen Brigachtal, Immobilien Brigachtal, Immobilien Niedereschach und mehr finden Interessierte auch auf https://www.immo-neu.de/ NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH

