Startseite Im Superwahljahr 2021: Wirtschaftskreis Mitte e.V. setzt mit hochkarätigen Gästen seine Reihe „Wirtschaft trifft Politik“ for Pressetext verfasst von goMediaBerlin am Di, 2021-08-17 16:12. BERLIN (17.08.2021) – Mit hochkarätigen Gästen setzt der Wirtschaftskreis Mitte e.V. seine Talk-Reihe „Wirtschaft trifft Politik“ fort: Den Auftakt von drei Veranstaltungen zum Superwahljahr 2021 gibt es am 19. August von 8 bis 10 Uhr im Hotel „Park Inn“ am Alexanderplatz. Die Bürgermeister-Kandidaten für den Bezirk Mitte Stephan von Dassel (B90/Die Grünen), Carsten Spalleck (CDU), Astrid Hollmann (SPD), Christopher Keller (Die Linke) und Bastian Roet (FDP) geben Einblicke in ihre wirtschafts- und entwicklungspolitischen Ziele für den Bezirk. Mitglieder vom Wirtschaftskreis Mitte e.V. und Gäste haben bei dieser Veranstaltung die Gelegenheit, sich von allen Kandidaten sowie den vertretenen Positionen der jeweiligen Parteien ein umfangreiches Bild zu machen und sich im Rahmen eines kleinen Frühstückes direkt mit den Politik-Vertretern auszutauschen. „Wir freuen uns sehr über die Zusagen der Kandidaten für das Bürgermeisteramt in unserem Bezirk zu unserem Gesprächsformat, das sich gut etabliert hat“, sagt Frank Henkel, Vorsitzender vom Wirtschaftskreis Mitte e.V. „Ganz sicher spielen Themen wie Sauberkeit und Sicherheit, Verkehr und Baustellen-Management in Mitte eine Rolle. Auch die Friedrichstraße, den Gendarmenmarkt, den Alexanderplatz und das Nikolaiviertel mit all ihren aktuellen Herausforderungen werden wir beim Talk thematisieren.“ Beim zweiten Talk am 2. September (8 bis 10 Uhr) im „Grimm´s“ am Potsdamer Platz werden Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl des Abgeordnetenhauses für den Bezirk Mitte erwartet: Silke Gebel (B90/Die Grünen), Peter Pielen (CDU), Dr. Maren Jasper-Winter, MdA (FDP), Ephraim Gothe (SPD) und Vertreter von Die Linke und AfD (angefragt). Den Höhepunkt der aktuellen Talk-Runde „Wirtschaft trifft Politik“ gibt es mit dem dritten Talk am 9. September (8 bis 10 Uhr) im Mercure Hotel „MOA Berlin“. Franziska Giffey (SPD), Kai Wegner, MdB (CDU), Lars Lindemann (FDP), Tobias Schulze, MdA (Die Linke) und Dr. Kristin Brinker, MdA (AfD) stellen sich als Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Regierenden Bürgermeisters der Gesprächsrunde. Moderiert werden die drei aktuellen Talk-Runden von „Wirtschaft trifft Politik“ vom TV-Journalisten Hans Joachim Lorenz. Der Wirtschaftskreis Mitte e.V. ist eine unabhängige, überparteiliche Vereinigung von Gewerbetreibenden, Unternehmen, Selbständigen, Freiberuflern und kommunal tätigen Organisationen im Bezirk Mitte. Er möchte den Standort durch Vernetzung und Bündelung von Interessen stärken sowie die Kommunikation zwischen Partnern, Verwaltung und Institutionen fördern und vertiefen. Das Spektrum der Mitglieder reicht vom Zeitungshändler an der Ecke über den mittelständischen Malermeisterbetrieb bis zum Weltkonzern in der Pharmaindustrie. Über goMediaBerlin Komplettes Benutzerprofil betrachten

