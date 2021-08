Spielehersteller GAWOONI PLC unterstützt Tourismus in Thailand

Mit dem Action-Game "Tuk Tuk Rush" will GAWOONI den thailändischen Tourismus ankurbeln und gleichzeitig spielerisch Wissen vermitteln.

Die massiven Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Tourismusbranche sind auch in Thailand - eines der beliebtesten Reiseziele weltweit - zu spüren. Mit der Entwicklung seines neuen Action-Games "Tuk Tuk Rush" will GAWOONI PLC die thailändische Tourismusbranche aktiv unterstützen und erreicht mit "Tuk Tuk Rush" und dessen einfache Spielsteuerung eine breite Zielgruppe.

Faszination Thailand spielerisch erleben

"Tuk Tuk Rush" ist nicht nur ein rasantes und actiongeladenes Rennspiel, sondern auch ein interaktiver Reiseführer. Im Verlauf des Spieles werden dem Gamer die Sehenswürdigkeiten Thailands freigeschaltet und man lernt interessante und faszinierende Aspekte über das Land, dessen Kultur und Geschichte.

Das Spiel beginnt im Norden Thailands und je länger man spielt, desto weiter fährt man Richtung Süden. Wie auch in der realen Welt wird der Verkehr in Thailand von Nord nach Süd immer dichter und die Herausforderungen an den Gamer somit immer schwieriger.

Dreiradtaxis in "Tuk Tuk Rush"

Wer schon einmal in Thailand war, hat sicherlich die berühmten Dreirad-Taxis, die sogenannten Tuk Tuk, gesehen und wahrscheinlich auch benutzt, weil es ein unvergessliches Erlebnis für Touristen ist. In so einem Tuk Tuk reist man in "Tuk Tuk Rush" waghalsig durch Thailand und muss es immer wieder gegen Bezahlung tunen (besserer Motor, Lenkung, Radaufhängung etc.), um die Herausforderungen der einzelnen Spiele-Levels meistern zu können.

Kostenlose Basis-Version

Das Spiel "Tuk Tuk Rush" ist für Mobile-Apps erhält, ist qualitativ sehr gut und in der Basis Version kostenlos. Damit werden von Anfang an viele Gamer angesprochen. Die Monetarisierung erfolgt über In-App-Purchases, d.h. über kleine Käufe direkt im Spiel selbst sowie Werbung - der sogenannte Free-To-Play-Ansatz.

Mit "Tuk Tuk Rush" hat GAWOONI PLC ein einmaliges Spiel kreiert. Durch das außergewöhnliche Spielerlebnis und die exzellente Präsentation wird das Spiel viele Gamer begeistern. GAWOONI ist bereits in Kontakt mit der thailändischen Regierung, um gemeinsam Konzepte für eine Verbesserung der Tourismusbranche zu entwickeln.

Weitere Infos auf www.gawooni.company und dem internationalen Spieleportal www.gawooni.games

GAWOONI ist Entwickler und Publisher für Mobile Games (Smartphones, Tablets) und Online Games (PC / Browser). Neben Europa liegt ein besonder Fokus auf den digitalen Wachstumsmärkte Südostasiens und Indiens. Das macht GAWOONI zu einem einzigartigen Player unter den westlichen Spieleherstellern. So wird eine eine Brücke zwischen dem westlichen und dem asiatischen Spielemarkt gebaut. GAWOONI betreibt eine eigene Online Gaming Plattform gawooni.games in mehr als 20 Sprachen, einschließlich aller relevanten asiatischen Sprachen. Entwicklungsteams aus Europa, Indien und Südostasien entwickeln zusammen internationale und innovative Spielkonzepten.

GAWOONI reagiert sehr schnell auf Trends im Gaming-Segment. eSports und blockchain Gaming ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie. Als anerkannter Experte für Promotion-Spiele arbeitet GAWOONI intensiv mit namhaften Markenunternehmen an innovativen Spielen zur Verkaufsförderung.

