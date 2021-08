Startseite Bist du neu im Einkauf? S+P Schulung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-11 12:12. Lieferantenscoring - Geschickte Verhandlung - So steigerst du deine Leistung als Einkäufer Mit Seminar Einkauf Basisseminar erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills: > Lieferanten-Onboarding: Das solltest Du wissen

> Souverän verhandeln und kommunizieren

> Aktiv verhandeln statt passiv einkaufen Zielgruppe: > Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen, Manager

> Führungskräfte aus den Fachbereichen Einkauf und F&E, technische Leiter, Projektleiter

> Fachkräfte aus den Bereichen Einkauf und Projektmanagement Dein Vorsprung mit dem Seminar Einkauf Basisseminar: Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Einkauf - Basisseminar die S+P Tool Box: + S&P Einkäufer Cockpit: Chancen sichern - den Einkauf stärken

+ S&P Tool: Lieferanten systematisch bewerten

+ S&P Check: Allgemeine Geschäftsbedingungen

+ S&P Test: Wie ist der Stellenwert des Einkaufs in Deinem Unternehmen?

+ S&P Test: Wie gut bist Du auf Preisverhandlungen vorbereitet? Seminar Einkauf Basisseminar online buchen:

Führungskräfte, auch aus nicht kaufmännischen Bereichen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling finden hier geeignete Seminare. So wirst du in den Seminaren Finanz- und Liquiditätsmanagement, Liquiditätsplanung kompakt, Bilanzen richtig lesen - verstehen - steuern, Planung & Controlling kompakt, oder auch Der "Unternehmer"-Jahresabschluss für den Bereich Finanzen, Rechnungswesen & Controlling umfassend weitergebildet. Darüber hinaus bieten wir dir ein umfangreiches Training in den Seminaren Unternehmen steuern - Mitarbeiter führen - Erfolg sichern, Unternehmenssteuerung, Bilanzen lesen, Finanzmanagement und Liquiditätsplanung oder auch Controlling kompakt an. Tipp: S&P Online Schulungen bringen dein Office direkt in unseren Seminarraum. S+P Online Schulungen sind interaktiv und spannend. Wähle dein passendes Online Schulungsprogramm aus! Bequem und einfach mit dem online Seminarformular. Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen findest Du direkt hier. Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastr. 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland fon ..: +49 89 452 429 70 - 100
web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
email : service@sp-unternehmerforum.de

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland fon ..: +49 89 452 429 70 - 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

